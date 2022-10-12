MLB／「金寶」劇場停播！道奇季後賽名單不見他名字

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本季Kimbrel對右打者的投球表現依然「超殺」，讓右打者的打擊進攻指數僅有.576，但是卻完全壓不住左投手，左打者跟他對決的進攻指數高達.778，雖然今年的防禦率3.75仍保持一定水準，但很顯然道奇隊需要一名能夠同時解決左、右打者的球員。
可能在這一輪季後賽承擔道奇隊關門任務的人選有Blake Treinen以及Dustin May，這兩位雖然身上都還有些傷勢，但仍被放進本輪的道奇隊季後賽名單中，本季Treinen僅出賽5場，且9月5日後就因為右肩緊繃，沒有出賽紀錄，生涯有79次救援成功的他，曾是奧克蘭運動家隊的守護神，但是轉戰道奇隊後，多擔任佈局投手的角色。
May則是因為下背部緊繃，同樣在9月底就被放進傷兵名單，因為日前才投完一場模擬賽，所以可能使他在季後賽前兩戰休戰，有機會讓他跟本季16勝1敗的Tony Gonsolin在系列戰第三、四戰競爭先發，或是讓他就此從牛棚出發。
道奇隊總教練Dave Roberts說，「他應該非常失望，那是一次非常艱難的對談」，並表示今年Kimbrel的表現並不穩定，球隊中有其他表現穩定的好手。
雖然今年道奇隊的首度季後賽亮相，確定看不到Kimbrel的投球表現，但如果道奇隊能順利晉級下一輪，「金寶」仍有機會被放進下一輪的季後賽名單中。