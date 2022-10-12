消基會驗出市售美國進口蘋果　竟含禁用農藥「陶斯松」

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這次檢測中，7件蘋果、7件葡萄中被檢測出有農藥殘留，其中只有1件在家樂福新店店購買到的「翠玉蘋果」，驗出有不得使用於蘋果的農藥「陶斯松」，劑量達0.02ppm。消基會指出，陶斯松是一種殺蟲劑，被使用於防治蟑螂、跳蚤和白蟻，也被使用在某些寵物跳蚤和壁蝨。通常陶斯松會緊密地吸附在土壤顆粒，不與水混合，所以幾乎不會進入供水系統。一般人如果吸入含陶斯松的空氣，可能會產生各種神經系統的影響，包含頭痛、視力模糊、淚流不止等。暴露於高濃度則可能會導致嚴重的出汗、腸道失控、嚴重的肌肉顫抖、抽搐、失去意識（昏迷）或死亡。
對此，清華大學化學系教授凌永健解釋：「這次檢驗出來不符合規定的『陶斯松』，它是屬於一種神經性的，吃了會影響神經。」國外也屢有研究指出會傷害兒童腦部發育發展；另外，目前「陶斯松」全世界已經禁用、限用，「我國環保署跟農委會也將在2026完全禁用。」我國目前該藥劑處在「限用」階段。
消基會警告，這件違規商品已違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第5款規定，食品或食品添加物有殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量情形者，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列。違者可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄。
另一方面，這次檢出的農藥作用種類，蘋果的殺蟲劑檢出數量高於殺菌劑，葡萄則是殺菌劑高出於殺蟲劑，至於生長調節劑只有在蘋果檢出，其中葡萄因為在不同的生長階段皆被噴灑不同農藥，因此這次檢測發現檢出較多種類的農藥殘留。
很多民眾每天吃外食已經夠不健康，買貴點的進口水果竟也要受農藥之苦，真的有夠離譜。對此消基會提醒，建議民眾吃蔬果前要依照「正確3步驟」清洗蔬果，多少能降低攝食農藥的風險：
Step 1「浸泡」：將蔬果浸泡在水中約3分鐘，讓表面的農藥溶解；
Step 2「沖洗」：打開水龍頭，用流動的清水沖洗蔬果，讓水流把殘留的農藥帶走；
Step 3「切除」：使用刀具切除蔬果的蒂頭、根部、或表皮等不容易清洗的凹陷部位。
林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海也解釋：「目前陶斯松在世界各地有的農產品上仍有少量添加，不過就是不能使用在蘋果上。」至於消費者若攝食，吃多少才會對身體有毒害？「醫學上『每日最大安全使用量』顯示，陶斯松的安全使用量為0.01 mg/kg bw，假設一位60公斤的成人，每天吃超過0.6毫克就會對腦部、神經造成傷害；孩童的話可能嚴重可能會導致過動症、注意力不集中等惡化。」萬一消費者真的不幸買到含有陶斯松的蔬果，除了上述消基會提供三步驟外，顏宗海也補充：「其實我們買回家不要直接對著皮啃，浸泡、清洗乾淨後，先削皮再吃會更大降低攝食農藥以及光澤劑（又稱果蠟）等風險。」