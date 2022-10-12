不造飛彈巡防艦改輕型巡防艦 國防部：因應作戰需求改變
立法院國防外交委員會今（12）日邀請國防部，針對「新一代輕型巡防艦」建案進行專案報告，並於報告後接受立委質詢。而根據海軍原來的計畫，本來是要建造4500噸級的飛彈巡防艦，不過因為中科院的科研案「推不下去」，所以將原本的建案從「新一代飛彈巡防艦」改為「新一代輕型巡防艦」。對此國防部方面在質詢時也坦言，的確是因為原本的飛彈巡防艦推不下去，而剛好因應作戰型態的改變，而改推輕型巡防艦。
民進黨立委羅致政在質詢時詢問，按照預算使用情況，原本的飛彈巡防艦計畫至今四年可以說是原地踏步？對此海軍參謀長蔣正國有予以承認，表示部分科研案卡住，但主要是因應作戰需求的改變，因此將飛彈巡防艦的建案改為輕型巡防艦。
不過羅致政則質疑，按照原本飛彈巡防艦的計畫，至今已經四年，應該要有原型艦出來，結果現階段連影子都沒有，也讓他相當擔心，即使改為輕型巡防艦，會不會也一樣卡住？
對此國防部戰略規劃司長李世強表示，這個案子海軍其實相當有把握，原因在於這個計畫是要把以前五個已經技術成熟且驗證過的科研案，去轉移到這個輕型巡防艦的案子上，所以海軍也有把握能夠順利執行。
羅致政也提醒，該案原為飛彈巡防艦，現在已經執行到一半了，突然要改變成輕型巡防艦建案，「我相信反對黨委員會有意見，我自己也認為還有很多能夠討論的地方，必須要合理合法。」