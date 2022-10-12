逾半數扶助家庭是單親媽　儉省度日難支應開銷

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家扶「弱勢家庭照顧能力與需求調查」顯示，扶助家庭經濟負荷極為沉重，8成5曾因照顧家人需省吃儉用度日。安娜從印尼遠嫁來台灣，在語言不通及無娘家後援下，獨自撫養兩個兒子，加以小兒子小廷有發展遲緩，沉重的生活和醫療支出，安娜必須身兼多職也甚難支應。去年，安娜參加家扶的脫貧方案，學習中餐丙級技能，中文專業術語對安娜是極大的挑戰，然不輕易認輸的強韌毅力，每天早上五點苦讀、主動找同學反覆練習終考取證照，更在「新住民創意美食料理競賽」得到全國第二名的佳績。
家扶媽溫暖守護 家扶兒似小太陽
家扶基金會實務服務發現，弱勢家庭的子女表現貼心與早熟，甚至更早承擔家務與家計。家扶調查，當家庭遇到急難時，部分扶助家庭需要兒少從7歲開始，就分擔家庭照顧事務與家庭經濟，且在青少年階段起即漸趨普遍。
家扶基金會周大堯執行長表示，家扶實務觀察，單親媽媽多數面臨龐大照顧壓力、收入入不敷出及支持系統薄弱等「女性貧窮」窘境。家扶基金會長期投入貧困兒少與家庭服務已72年，從弱勢兒少生活扶助，到近年積極推動家長職能培訓等脫貧方案，幫助弱勢家庭從滿足生活需求，到裝備抗貧能量以迎刃環境考驗，最終逐步邁向脫貧！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55392
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