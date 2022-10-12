公布新創相關政策　黃珊珊：政府出資20億帶動2170億營收

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黃珊珊強調，在「提高資金規模」方面，政府出資20億、企業投資100億，可以創造出2,170億營收，逾108倍政策效果，並創造2萬2千個就業機會。未來將透過招商引資、設立「創投天使基金」，推動創業投資事業，擴大資金投入規模。
而為推動「台北市投資新創事業推動計畫」，黃珊珊說，目前台北市產業局已完成「台北市產業發展自治條例」與「台北市產業發展基金收支保管運用自治條例」二項修正草案，希望透過間接投資，由市府產業發展基金結合民間創業投資人才與資金，合作設立創業投資事業，提供新創事業多元資金管道。
在「擴大適用項目」方面，黃珊珊指出，將增加擴充受惠業者類別，尤其是藝術文化相關之文創產業，得以科技應用數位創新，符合資格提出申請適用。接著，再把創新創業成功模式，再推廣複製到文化產業(文化局業管)，建立第二軌產業扶植政策。
至於「強化國際鏈結」部分，黃珊珊表明未來將補助參加國際商展，協助國際參展，進駐國外育成加速器。媒合國際採購商機，透過TIS（TAIPEI INNOVATION SOLUTION）媒合機制平台，計畫性協助創新育成基地，對接引導海外投資人及尋找創新解決方案的企業買主與新創事業媒合。促進業界經驗交流，舉辦新創沙龍、串接全球新創基地。