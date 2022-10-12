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公布新創相關政策　黃珊珊：政府出資20億帶動2170億營收

▲台北市長參選人黃珊珊12日召開新創政策記者會，提出政府出資20億、吸引企業投資100億，就可以創造出2,170億營收，達到逾108倍政策效果，並創造2萬2千個就業機會。（圖／黃珊珊辦公室提供）
▲台北市長參選人黃珊珊12日召開新創政策記者會，提出政府出資20億、吸引企業投資100億，就可以創造出2,170億營收，達到逾108倍政策效果，並創造2萬2千個就業機會。（圖／黃珊珊辦公室提供）

記者丁上程／台北報導

2022-10-12 11:38:03

台北市長參選人黃珊珊今（12）日上午與競選團隊策略長翟本喬，一同舉行「創業創新發展規劃政策」記者會，並於會中公布未來新創產業的相關政見。黃珊珊表示，政府出資20億、吸引企業投資100億，就可以創造出2,170億營收，達到逾108倍政策效果，並創造2萬2千個就業機會。未來將透過招商引資、設立「創投天使基金」，推動創業投資事業，擴大資金投入規模。

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黃珊珊表示，創新創業發展需有三個助力，第一是「資金投入」，包含獎勵補助與融資貸款。第二是「場域提供」，市政府可以規劃、釋出公有空間，育成新創基地。第三則是「輔導支援」，建構服務平台，提供法務、稅務等協助，整合資源媒合對接。而在下一階段創新創業發展規劃上，將以三大主軸為目標：提高資金規模、擴大適用項目、強化國際鏈結。

黃珊珊強調，在「提高資金規模」方面，政府出資20億、企業投資100億，可以創造出2,170億營收，逾108倍政策效果，並創造2萬2千個就業機會。未來將透過招商引資、設立「創投天使基金」，推動創業投資事業，擴大資金投入規模。

而為推動「台北市投資新創事業推動計畫」，黃珊珊說，目前台北市產業局已完成「台北市產業發展自治條例」與「台北市產業發展基金收支保管運用自治條例」二項修正草案，希望透過間接投資，由市府產業發展基金結合民間創業投資人才與資金，合作設立創業投資事業，提供新創事業多元資金管道。

在「擴大適用項目」方面，黃珊珊指出，將增加擴充受惠業者類別，尤其是藝術文化相關之文創產業，得以科技應用數位創新，符合資格提出申請適用。接著，再把創新創業成功模式，再推廣複製到文化產業(文化局業管)，建立第二軌產業扶植政策。

至於「強化國際鏈結」部分，黃珊珊表明未來將補助參加國際商展，協助國際參展，進駐國外育成加速器。媒合國際採購商機，透過TIS（TAIPEI INNOVATION SOLUTION）媒合機制平台，計畫性協助創新育成基地，對接引導海外投資人及尋找創新解決方案的企業買主與新創事業媒合。促進業界經驗交流，舉辦新創沙龍、串接全球新創基地。

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