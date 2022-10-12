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「到此為止就好」講3次！許淑華：論文事件大家看得很煩

▲許淑華在國民黨南投縣黨部舉行記者會，呼籲論文事件到此為止。（圖／翻攝許淑華臉書，2022.10.12）
▲許淑華在國民黨南投縣黨部舉行記者會，呼籲論文事件到此為止。（圖／翻攝許淑華臉書，2022.10.12）

記者顏幸如／南投報導

2022-10-12 12:06:01

國民黨立委許淑華碩論爭議事件，逢甲大學定調論文只須修正不必撤銷學位。許淑華今表示，自己的論文被消費2個多月，很抱歉造成母校壓力與困擾。她連說3次「到此為止就好」，強調不打算拿這事和林智堅做對比，若再有人提出「高見」，為了母校聲譽她一定提告。

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民進黨南投縣長參選人蔡培慧是台大博士，她表示依台大標準，許淑華的論文就是抄襲，「我們對逢甲大學感到百思不得其解」。對於許淑華一再強調清白，她說逢甲也提醒論文有瑕疵、有不當，「該檢討就檢討、該改善就改善，和清白有什麼關係？」

許淑華今（12）日在記者會中強調，逢甲大學已成立60年，學術地位不容有心人抹黑貶低，她的論文事件讓校方承受很大壓力，昨天傍晚學倫會審查結果發佈後，民進黨支持者、網軍到學校網站謾罵，身為學生讓母校造成困擾，她為此公開致歉。

▲學倫會審查結果發佈後，民眾湧進逢甲大學臉書粉絲頁謾罵。（圖／翻攝逢甲大學臉書，2022.10.12）
▲學倫會審查結果發佈後，民眾湧進逢甲大學臉書粉絲頁謾罵。（圖／翻攝逢甲大學臉書，2022.10.12）
許淑華說，學倫會成員具有崇高學術素養，反覆開會、審查資料做成共同決議，結論是「論文原創性是屬於我的」，至於論文沒註明出處是自己的疏忽，會依學校要求，在期限內完成修正。

她也呼籲蔡培慧尊重學倫會專業的審查，「不要用你個人的判斷和標準去踐踏學術專業」，自己的論文已被消費2個多月，「我不打算拿這件事來和林智堅做對比，只希望事情到這裡正式落幕就好、論文事件能到這裡為止就好，民眾也看夠了。」此後若有任何候選人、名嘴或側翼對她的論文再「提出高見」，為了學校聲譽她一定提告。

許淑華說，她在擔任南投市長時期進修碩士，「選民很清楚這是我學習的過程，不在意我是否擁有碩士論文」，2個月來支持者確實很擔憂，君子坦蕩蕩，她認為對選票不會有太大影響，但可以預期「我的對手無計可施之下，把希望寄託在論文事件，最後會抓住不當引述部份窮追猛打」。

對於學倫會調查結果，她沒有特別高興或嘲笑對方，再一次強調「這事情到此為止就好，社會大眾看了也很煩、夠了，我們就到此為止就好，民進黨應該不需要再操作論文事件，多了大家也很煩。」

媒體問及，高雄市議員參選人吳佩蓉對她提出侵害行政院著作權的告訴，許淑華說尊重吳的相關主張，但「她的烏龍爆料大家相當清楚了，行政院應該也不會聽她呼籲，若再有任何指教，會以《妨害名譽》、《公然誹謗》提出告訴。」

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