《獵人》鐵粉求復刊！3年「每天萬次正拳」 後遺症好慘
▲樽江突撃是《獵人》鐵粉，為求復刊發起感謝正拳挑戰。（圖／截取自《樽江突撃》YT）
人氣漫畫《獵人Hunter x Hunter》休刊已快4年，自2020年有一位鐵粉「樽江突撃」在YouTube發起挑戰，預計每日打1萬次正拳直到復刊為止，雖然後續因時間問題改為1000拳，但他也確實執行近3年的時間，有相當驚人的毅力！自10月24日最新連載刊登的消息傳出後，也讓樽江突撃的正拳挑戰迎來終點，本人更是現身分享期待之情，也透露該挑戰留下許多後遺症，肩、腰、腿皆長期疼痛，未來應該不會再次嘗試。
知名漫畫《獵人》休刊多年，仍有許多忠實粉絲耐心等候連載再開，其中樽江突撃自2020年1/6開始，宣布挑戰角色艾薩克．尼特羅修行時的「每天1萬次感激正拳」，直到作者冨樫義博重開連載。雖然後來把1萬拳改成1千拳，但他用堅持不懈的精神，在停刊的日子中不斷揮出感激正拳，甚至後期身上的道服都已經破損不堪。 ▲《獵人》日本人氣漫畫休刊已快4年，近日傳出連載復活的好消息，令粉絲相當期待。（圖／《獵人》官方推特@hunter_anime）
而當連載宣布重開的好消息傳出，正好是樽江打滿1000天的日子，並且也即將贏來挑戰終點！樽江接受日本媒體訪問時提到，因為打滿1000天的正拳而導致身體受傷，肩膀、腿、腰都開始長期疼痛，讓他更加感激冨樫老師即便嚴重背痛到無法坐著，仍然為粉絲創造出精彩劇情的《獵人》。
樽江表示，新連載刊登消息發出後，自己到現在依然感受很不真實，並且相當高興、期待，到10月24日發出前，他也會減少外出避免染上COVID-19，等到發售日後時會到書店、便利商店購買並慢慢閱讀，至於未來若再度休刊，是否會重新啟動正拳挑戰，他直言：「目前不打算再做正拳，比起身體上的勞累，精神上感到更加困難」。樽江的挑戰預計於到10月23日正式落幕，至本篇截稿前他也正在直播揮出「感謝正拳」。
VIDEO