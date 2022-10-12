維持30元查賄標準！最高檢：選舉查察由檢察官綜合研判

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最高檢察署表示，「以文宣附著於價值新台幣30元以下之單一宣傳物品」，是20多年前，前法務部長陳定南為端正選風的過渡方式，現今民智已開，人民已逐漸建立不應以手中的選票換取金錢、餐宴或高額禮品等不法對價，候選人應以政見及政績，爭取選民支持，始為民主法治之正軌。
最高檢表示，候選人所送物品的價格，是採用建議售價？實際買受價？成本？或如自國外進口貨品，以國外當地價格？離岸價？或台灣價格？等易有爭議；宣傳物品雖為價值輕微的禮品，如：專用垃圾袋、小包白米等，但如多日發放，無異以「化整為零」之方式，迂迴逃避刑責，所以仍應審酌發放時間、地點及次數，是否足以動搖或影響有投票權人之投票意向，此仍須視實際案例個別研判。
最高檢指出，為發放宣導品，候選人勢必聘僱工讀生或工作人員，依現行實務，衍生發給工作費、活動費、車馬費等賄選問題；候選人贈送宣傳物品，雖主觀上是為加深選民對其印象，但對於財力較淺或年輕的候選人，將產生不公平、不利之因素。
最高檢察署參考日本《選舉罷免法》第138條第1項規定，「任何人均不得以進行有關選舉拉票或使人行使投票或不投票為目的，進行逐戶的登門訪問」違反最高可處一年有期徒刑，亦即日本候選人連「戶別訪問」都被禁止。因此我國類此上揭贈送禮品，易生瓜田李下賄選之嫌，也應逐漸禁止。