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維持30元查賄標準！最高檢：選舉查察由檢察官綜合研判

▲法務部請最高檢察署研議「30元賄選門檻」是否過時，最高檢察署已作出統一標準，30元查察標準不變。（圖／NOWnews資料照）
▲法務部請最高檢察署研議「30元賄選門檻」是否過時，最高檢察署已作出統一標準，30元查察標準不變。（圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

2022-10-12 12:38:39

朝野立委上禮拜關心，候選人贈送文宣禮品30元之賄選門檻，是否應依物價指數調高至150元，法務部轉請最高檢察署一周內研議。最高檢察署今（12）日表示，基於端正選風，仍有維持30元標準之必要，呼籲候選人應以政見及政績爭取支持，逐漸減少發放文宣禮品，形成良好選風。

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最高檢察署認為，「妨害選舉刑事案件例舉」有關以「文宣附著於價值新台幣30元以下之單一宣傳物品」，以及為選舉造勢活動，提供民眾茶水及餐飲者是否構成賄選，應視具體個案就行賄、給付之標的，主觀上有無行賄意圖、客觀上是否足以動搖或影響有投票權人之投票意願，由檢察官蒐集相關事證後綜合研判。

最高檢察署表示，「以文宣附著於價值新台幣30元以下之單一宣傳物品」，是20多年前，前法務部長陳定南為端正選風的過渡方式，現今民智已開，人民已逐漸建立不應以手中的選票換取金錢、餐宴或高額禮品等不法對價，候選人應以政見及政績，爭取選民支持，始為民主法治之正軌。

最高檢表示，候選人所送物品的價格，是採用建議售價？實際買受價？成本？或如自國外進口貨品，以國外當地價格？離岸價？或台灣價格？等易有爭議；宣傳物品雖為價值輕微的禮品，如：專用垃圾袋、小包白米等，但如多日發放，無異以「化整為零」之方式，迂迴逃避刑責，所以仍應審酌發放時間、地點及次數，是否足以動搖或影響有投票權人之投票意向，此仍須視實際案例個別研判。

最高檢指出，為發放宣導品，候選人勢必聘僱工讀生或工作人員，依現行實務，衍生發給工作費、活動費、車馬費等賄選問題；候選人贈送宣傳物品，雖主觀上是為加深選民對其印象，但對於財力較淺或年輕的候選人，將產生不公平、不利之因素。

最高檢察署參考日本《選舉罷免法》第138條第1項規定，「任何人均不得以進行有關選舉拉票或使人行使投票或不投票為目的，進行逐戶的登門訪問」違反最高可處一年有期徒刑，亦即日本候選人連「戶別訪問」都被禁止。因此我國類此上揭贈送禮品，易生瓜田李下賄選之嫌，也應逐漸禁止。

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