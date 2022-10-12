義務役若恢復一年制 軍事訓練役要補役期？邱國正：不用
我國義務役是否從現階段4個月軍事訓練役，恢復為1年義務役，國防部方面持續研議當中，並預計於今年年底公布結果。不過外界也關注，若恢復1年制義務役，現階段4個月軍事訓練役的役男們，是否有需要回補8個的役期？對此國防部長邱國正今（12）日上午也表示「不會影響」。
立法院國防外交委員會今日上午邀請國防部、國家安全局以「海軍新一代輕型巡防艦建案規劃」、「台海最新情勢分析」為題專案報告，邀請國防部長邱國正、國安局長陳明通列席備詢。會前接受媒體訪問時，針對義務役役期是否恢復為1年一事，邱國正表示若役期延長，需要公告滿一年後實施。若今年底前公告，公告滿1年後可在民國113年實施；但若是明年公告，得再經過1年，也就是114年才能實施，雖然他不承諾時程，但他期望今年底前公告，國防部也朝這方向努力。
而國民黨立委江啟臣在質詢時，針對義務役役期若恢復為1年，現階4個月軍事訓練役的役男，是否還需回補8個月的役期？因現階段服4個月軍事訓練役的役男，領到的是「結訓令」而非「退伍令」。對此邱國正則表示「不會影響」，並強調國防部對於義務役期延長的議題戒慎恐懼，「民眾擔憂、國防部也很擔憂。」