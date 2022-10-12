沙烏地聯手俄國帶頭OPEC+減產　拜登警告會有後果

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拜登告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我不會深入討論我會考慮的事以及我的想法。但這一切會有後果。」
白宮今天表示，拜登將「重新評估」美國與沙烏地的關係。
白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）告訴CNN：「我認為總統已很清楚表明，這是一段我們需要繼續重新評估、願意重新審視的關係。」
柯比說：「當然鑒於OPEC的決定，我認為這就是他的立場。」
柯比還說，拜登「願意與國會合作，思考未來（與沙烏地）的關係應該是何種樣子」，不過他澄清說目前尚未開始正式討論。
法新社報導，外界普遍認為OPEC+決定大幅減產，形同在外交上打臉美國，尤其拜登7月曾飛到沙烏地與王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）會面。沙烏地異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）2018年慘遭謀殺後，拜登曾表示沙烏地應遭到國際唾棄。
此外，這項決定對於拜登所屬的民主黨來說時機敏感，美國11月期中選舉在即，物價上漲成為共和黨開砲的一大議題。
沙烏地為減產計畫辯護，稱OPEC+首要任務是「維持一個可以永續的石油市場」。
沙烏地外交部長費瑟（Faisal bin Farhan Al Saud）今天告訴阿拉伯電視台，此舉「純粹是經濟上的考量，並獲得（組織）成員國一致同意」。
他說：「OPEC+成員採取負責任的行動並做出適當的決定。」（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1111012