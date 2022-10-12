確診康復後打疫苗　陳秀熙：可產生百倍抗體「混合免疫」

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賴昭智引述海外研究發現，感染COVID-19康復的人，後續再接種疫苗，透過記憶B細胞和CD4+T細胞的反應下，可產生25到100倍的抗體反應，且對變種病毒具有更廣泛的交叉保護。
賴昭智指出，加拿大在今年3月到6月間對18歲以上醫療人員研究，發現感染Omicron病毒株再打2劑以上疫苗，有效預防再感染率可達96%。卡達的類似研究也發現，曾感染Omicron BA.1或BA.2康復後再接種疫苗，混合免疫效果非常強大，尤其預防住院及死亡的效果接近100%。
陳秀熙表示，已感染民眾仍應再打疫苗，可形成「混合免疫」保護力，也就是自然感染及疫苗的雙道防火牆。
陳秀熙也提到，最新研究顯示施打第一世代疫苗追加劑6到8個月後，預防住院及急診的效益大約只剩40%。台灣大部分民眾施打第3劑時間都已超過6個月，為減低住院率，應施打新世代疫苗。
研究團隊今天也分析COVID-19對聯合國永續發展目標（SDGs）的衝擊，對「終結貧窮」及「合適工作與經濟成長」的負面分數最高。除了個人健康的直接衝擊，防疫措施造成的生活形態改變，對生活基本需求造成間接衝擊；人類活動的改變，也會影響油價下跌、產業供應鏈。（編輯：張雅淨）1111012