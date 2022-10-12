揭中央標案「三民自」2年拿11億　國民黨團：政府伸髒手

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國民黨立委費鴻泰指出，總統蔡英文執政以來，用政府採購媒體宣傳標案，幾乎給了「三民自」，負責審查「政院政策溝通行銷標案」的評審委員，也都是綠營人士擔任。他痛批民進黨永遠是「一邊唱高調，一邊伸髒手」，從近期發生的鏡電視事件，民進黨不但黑手伸進媒體，還有人扮演髒手的角色。
針對評審委員背景，費鴻泰進一步點名，林育卉自2017年起長期擔任評審委員，也是綠媒政論節目主要來賓；擔任行政院顧問的林閣雍，長期負責操盤綠營網路戰；羅瓊雅擔任觀光協會副秘書長，但曾任職民進黨中央黨部；邵立中過去是監委陳師孟的秘書，長期在綠營任職。他質疑，「這樣具有濃厚黨政背景的人擔任評委，還會公正客觀嗎？」
費鴻泰指出，據民國110年中央機關標案統計，三立拿到2億2075萬7450元、民視拿到3億2566萬348元、自由時報拿到468萬1841元，總支出5億5109萬9639萬元；111年三立拿1億4897萬3007元、民視拿4億5078萬2838元、自由時報則拿510萬1407元，總支出6億485萬7252元。
國民黨團書記長李德維則表示，行政院工程會在近期公告修正《政府採購法》，不須公告、逕行採購的小額採購金額從10萬元提高到15萬元；相關工程、財務、及勞務採購公告金額上限，從100萬元提高到150萬元，最快在10月底就可以上路適用。
李德維直言，蔡政府一口氣將採購不須公告、逕行採購金額調高到50%，「這根本大開方便門，勢必會衍生出相當多的弊端」，這是否是因應2024年總統大選而為？國民黨團正告蔡政府，所有人民納稅錢不可「照顧」特定媒體，由特定綠營人士所把持、占用，政府每一分錢都必須要用在刀口上，不能任由綠友友予取予求。
國民黨立委林奕華說，根據國民黨黨團整理110-111年度政府廣宣費標案，民視70案共計7.7億，三立53案共計3.4億，光這兩家電視台，就吃下11.1億元政府廣告宣傳費用。得標部分，三立拿到最低標有18件，準用最有利標32件，限制性招標5件；民視部分，準用最有利標47件。
林奕華質疑，難道台灣民眾只看民視跟三立？東森和TVBS呢？TVBS還榮獲品牌價值的第二名，政府部門獨厚幾家特定媒體，那觀看其他媒體的民眾，是不是就接收不到政府要傳達的訊息呢？還是其他媒體不夠聽話，因此拿不到標案？她批評，政府的手直接伸到媒體，利用龐大的宣傳預算經費，介入新聞播報往執政黨靠攏。