南山人壽10/1開始資產重分類　立委批未卜先知、監理放水

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對此，今日在立法院財委會也引發立委批評與質疑。民進黨立委郭國文就直指，金管會9月30日才發函洽詢會基會，10月11日才同意保險業可以金融資產重分類，為何有公司在這之前就已通過經營模式變更，難道這些公司「有通天本領、未卜先知」，這是否是按劇本在走，種種跡象很難不讓人懷疑有「官商套招」，為特定對象解套之嫌，之前金管會強調「監理寬容」，這已是「監理放水」」。
黃天牧則強調，因為9號公報本來就有原則性規範，這是國際會計準則，金管會最關切是市場穩定及保戶信心，而過去半年，因為美國大幅升息，保險局開了很多會，也諮詢很多專家學者，以解決壽險業淨值問題。保險局長施瓊華則說，確實有幾家保險公司來反映，後來有跟公會反映，並整合正反意見。
郭國文則認為2018年金管會就已三申五令，提醒壽險公司AC（持有到期）比例不宜太低，今年再度提醒警示，但就是有人不聽金管會的話，最後還要社會來收拾殘局，他建議，既然各界對於壽險資產重分類，有正、反不同意見，建議金管會發函給國際會計準則（IASB），詢問攸關金融資產重分類之準則。
由於南山人壽在9月底前就已經營模式變更，郭國文也質疑卻沒有做重大訊息公布，對此，證期局長張振山說，會依證交法來處理，該罰就罰。郭國文也再次強調，不能讓這些壽險公司任意轉嫁財務風險，往後這些重分類的公司，IPO公開資本市場募資的時候，應該要嚴格審查。黃天牧說，本來某些公司要IPO就已經是嚴格審核，郭國文則認為要再嚴格審核，黃天牧也同意「那就再嚴格審查」。
同樣，高嘉瑜也質疑金管會昨日才同意壽險業可金融資產重分類，最快可回溯到10月1日適用，南山人壽馬上宣布已在9月30日變更經營模式，資產重分類訂於10月1日，這是不是在配合南山人壽，南山財務黑洞根本無法預測，尤其隱藏在AC項目之下成本計算，不知何時回到原本該有價值，當現金流不足以支應支出，金融風暴無法停止，南山人壽問題就可能爆發。
她更質問黃天牧敢保證南山人壽未來5年不會出問題嗎？黃天牧回應「在我任內盡量努力」，高嘉瑜則回說「你任內可能年底就到期，不能把爛攤子丟給下一任」，她再問黃天牧敢不敢保證？黃天牧則說「保證這兩字太沈重，我任內每天都會認真去做，我不太習慣用保證這字」，但他也表示，南山人壽現在的問題並不在於現金流，投資沒有問題。