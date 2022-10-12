297萬網紅被列「過氣名單」！本人親上火線：管他演算法
隨著觀眾口味改變，曾爆紅的網紅、YouTuber也漸漸被遺忘，甚至快被淘汰。對此，一名網友就分享，以前紅極一時的YouTuber，到現在的觀看次數卻慘不忍睹，引起大家熱議，更出現所謂的「過氣名單」，而擁有297萬訂閱數的阿神也被點名，結果本人親自留言回應了。
以遊戲《Minecraf》（台譯：麥塊、創世神）聞名的YouTuber阿神，目前擁有297萬YouTube訂閱數，雖然老早就宣告退休，跑去經營雲端漢堡店，但他偶爾還是會上傳遊戲影片和大家分享。不過，日前就有Dcard網友討論「那些紅極一時的YouTube頻道！」並感慨那些以前很紅的Youtuber，現在的觀看次數常常只有1千，結果底下就有人列出心目中的過氣名單，包含安啾、小吳、重量級、阿神、艾莉莎莎等人，並直言「不是說他們現在不紅，還是有各自穩定的客群，只是沒有像當初紅到不分男女老少了。」
沒想到，該留言串竟釣出阿神本人親自回應，他表示，其實在2020年退休前，整整13年都是每天上片，從沒斷過，卻也為他帶來疲倦，「雖然每部影片都有40~100萬觀看量，但這樣跟YT玩數據分析的生活太累啦！」
阿神提到，雖然現在觀看次數減少，每部片僅有15~25萬，但他反而很開心，「因為這是我頻道創立時的初衷，我想要在網路上分享我喜歡的遊戲，所以管他的演算法，管他的數據分析，現在的我很開心，我能夠玩任何遊戲，不再是整天麥塊麥塊啦。」（編輯：詹鎰睿）