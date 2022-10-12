肺癌病友中西醫合療　4面向增進療效、改善副作用

我是廣告 請繼續往下閱讀
奇美醫學中心中醫部婦兒科主任王瑜婷說明，以肺癌治療過程而言，或多或少會出現副作用，例如：手術後可能有虛弱、傷口疼痛現象；化療副作用常見腸胃道症狀如噁心、嘔吐、食慾不振，或者白血球下降、貧血、血小板下降、肝腎功能異常等，也有可能出現掉髮、口腔潰瘍、疲倦、感覺異常甚至發燒等現象；放療副作用短期可見局部皮膚發紅、疲倦，或者根據照射部位不同；標靶治療副作用通常較低，但還是可能會發生；而較新的免疫療法目前比較常被提及應用的是腫瘤檢查點抑制劑如：CTLA-4、PD-1、及PD-L1，副作用相對化療少但仍可能發生，包括：倦怠、紅疹、腹瀉、輕微發燒，或者身體系統的發炎反應如：肝炎、腸胃炎、間質性肺炎等。
治療不適或效果不佳 搭配中醫可有加乘作用
王瑜婷主任指出，多數的腫瘤治療副作用，可藉由藥物調整、止吐藥的使用、營養調整與補充、運動復健的介入、以及生活型態調整等方式改善，但當以上方式對部分病人效果不佳時，若搭配中醫的針藥治療，有機會緩解症狀，甚至增強原有常規療法的治療效果。
常見的癌症病人 可分為4類
1.剛確診肺癌但因害怕治療副作用想尋求其他治療方法：
這類病友來診時常伴有多思慮、失眠的問題，來診時會視情況給予疏肝解鬱安心神的處方。
2.剛確診肺癌正在等待治療：
這類病人常見腫瘤治療藥物需另案申請者，由於擔心在等待治療期間腫瘤繼續惡化，想先以中醫控制病情，考慮腫瘤的類型與增生特性，中醫會先給予理氣消痰濕化瘀清熱解毒為主之處方。
3.已接受一段時間或完成治療，腫瘤治療穩定者：
這類病友是中醫門診最常見的，想使用中醫緩解治療過程中出現的不適感，在處理這類的病友會根據主訴症狀、病人整體表現、治療階段、腫瘤分期等採取比例不同之清熱、化瘀、消痰、除濕、補氣、補陽、滋陰或養血等複合方法，視病況以扶正或祛邪為主。
4.歷經各種治療後反應不佳，想再嘗試其他方法繼續努力的病友：
這類病友來就診時氣血陰陽大多已虧虛，且伴有較嚴重的氣滯、血瘀痰濕停滯，此時中醫重點會放在顧護正氣，當正氣較復時再加強祛邪，並給予精神支持。
已照護千人次癌友 肺系惡性腫瘤佔12%
王瑜婷主任表示，自96年腫瘤病人住院照護專案，以及108年1月癌症病人整合加強照護專案開辦以來，已照護過千人次，而肺系惡性腫瘤病友佔整體照護人數約12%，次於大腸癌及乳癌。目前除了改善病友治療期間出現的生理症狀外，亦關切其心理調適與支持，必要時轉介社工或心理諮商師，力求身心和諧。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55375
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw