周興哲升格準人夫首露面！求婚趙岱新「關鍵曝光」

周興哲求婚大6歲主播趙岱新成功，升格準人夫之後首度露面，今（12）日與導演杜政哲出席《我吃了那男孩一整年的早餐》金馬入圍茶敘，周興哲表示求婚當天在飯店陽台16度低溫等候10分鐘，差點失溫，他下跪拿出婚戒哽咽告白，沒辦法說出事先擬好的詞，因為說完會爆哭，他只講了簡短版的求婚台詞，問他趙岱新有哭嗎？他說有，「她非常感動。」
周興哲策畫求婚數月，找鑽石、挑戒指花費很多心思，問他婚戒有刻兩人名字嗎？周興哲笑說：「該有的細節都有。」怎麼確定趙岱新是這輩子的新娘？周興哲放閃：「這個女生對了，什麼都對了，她給我很多鼓勵支持，我的成功要謝謝她，讓我更堅強，她是我的真愛，個性、長相全部都是我的菜。」
什麼時候準備生寶寶？他表示一定會生：「我是巨蟹座，family guy，另一半也比我大，要考量很多事情。」間接承認27歲就定下來，有部分是體諒趙岱新備孕的時間表，至於紅毯會不會攜伴？周興哲表示會跟導演杜政哲走紅毯，戰袍倒是可以期待，衣服將從國外運回台灣，「我要帥一波，至少要前十名。」
導演杜政哲入圍當天正在睡覺，周興哲打電話來互道恭喜，才驚覺真的入圍，「對上《智齒》很緊張啊，入圍14項應該滿厲害的。」問周興哲比較想拿最佳原創電影歌曲還是最佳新演員？他說：「我想得音樂，但是經紀人說新人只有一次，我沒有入圍過，有入圍就很開心。」