《大樹計畫》送愛偏鄉　助弱勢閃耀發光！

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推動基層體育發展 讓台灣在世界舞台上閃耀發光
除了7個縣市的教育補助經費外，本次受贈的體育隊伍包括：「2022年芬蘭海豚盃國際籃球分齡錦標賽」勇奪冠軍的宜蘭縣南澳國小籃球隊、「2022年小馬聯盟世界少棒錦標賽」獲亞軍的高雄市中正國小棒球隊、全中運創下四金一銅的新竹縣尖石國中柔道隊，以及將出戰「馬來西亞曲棍球國際賽」的南投縣竹山高中曲棍球隊等多間學校。李明賢表示，大樹計畫贊助學校體育團體，給予參賽、更換設備及各項訓練費用，培養學生自律與團隊精神，並透過參與國內外體育賽事，提升自信心，在成長過程中感受到社會大眾的關懷，勇敢朝夢想前進。
在受贈團隊的成員中有不少弱勢、單親、隔代教養或新二代的子女，故教練同時也扮演起家長的角色，讓團隊猶如第二個家。而當隊伍經費短缺時，教練也必須四處奔走找尋資源，如2022年小馬聯盟世界少棒錦標賽獲亞軍的高雄市中正國小棒球隊即為了籌措出國比賽經費四處募款。故國泰世華銀行基金會接獲消息後遂立即規劃與評估，並在一個月內完成贊助作業，協助中正國小順利赴美參賽、最終更以4戰3勝1敗奪銀。
無獨有偶，「鐵皮屋頂下的金牌隊伍」—新竹縣尖石國中柔道隊，選手們則長年在冬冷夏熱的鐵皮屋環境下揮汗苦練，身上所穿的柔道服亦是歷代學長姊傳承下來，多數柔道服都有著大小不一的破洞，有的使用時間甚至已超過十年，不堪使用。本次透過大樹計畫的贊助，讓選手們披上嶄新戰袍，盡情練習、展現實力，繼續為自己的人生開啟無限可能。
全台逾5000台ATM擔任大樹計畫推廣員 大樹藥局共同響應
國泰世華銀行基金會期盼大樹計畫實踐「讓教育沒有到不了的偏鄉」的理念，自計畫開辦以來，都有許多愛心夥伴一路相挺，除了來自各界的私人捐款，還有各組織的慷慨解囊，如每學期固定捐贈助學金予桃園國小及龜山國小學子的《廖添財暨廖邱甘慈善基金》；同樣長期關注社會弱勢族群議題的「大樹藥局」亦十分認同大樹計畫理念，今年特地捐款100萬元予基金會幫助弱勢孩童，一同實現讓幼苗長成大樹的目標。
有意捐款的民眾，可透過基金會官網可選擇單筆匯款、定期定額，或使用小樹點（信用卡回饋點數）折抵捐款；也可在國泰世華遍佈全台逾5000台的ATM上見到大樹計畫的資訊，透過機台直接捐款，作愛心變得更多元便利。此外，10月15日在國泰世華藝術中心將開展一系列公益畫展，展出的畫作皆為繪畫愛好者無償提供，不只作為展覽之用，只要民眾捐款達到3萬元以上，還可將畫作帶回家，邀請您共同成為大樹計畫的一員。