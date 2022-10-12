「抗中鐵娘子」特拉斯再出招！英國擬正式將中國列為威脅

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英國若正式將中國定位成「威脅」，象徵著在外交上對中立場將趨近於對俄立場，目前俄羅斯被英國政府定位為「最嚴重的威脅」。儘管報導指出這個態度轉變勢必會引來北京的不滿，但特拉斯主導的這個舉動得到了保守黨內對中鷹派的歡迎，也為特拉斯岌岌可危的首相職位爭取不少支持。
過去10年內，中英關係愈走愈遠，前首相卡梅隆（David Cameron）於2015年曾稱「想成為北京在西方最親密的朋友」，從此雙方展開「黃金時代」關係；然而隨習近平在中國國內採取更加獨裁的態度，英國已從中國在歐洲最大的支持者，漸漸變成最激烈的批評者之一，尤其是針對香港、新疆自由問題的爭論，使保守黨對中國的敵意愈來愈強。
中國外交部發言人毛寧則表示，希望中、英關係維持在「正確的軌道上」，並稱希望英國新政府能客觀理性看待中英關係，「抱守『中國威脅』的舊思維，只會害人害己」；毛寧強調，中國一貫奉行獨立自主的和平外交政策，中國的發展不針對誰，更不會威脅誰，「動輒拿中國說事，挑動對立對抗，解決不了英國自己的問題」。
相較於毛寧含蓄的諷刺回應，中共官媒人民日報旗下的環球時報則大幅批評特拉斯是「激進的民粹主義者」，還說她應該拋開「過時的帝國主義心態」。