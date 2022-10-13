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台北101迎觀光客打造高樓經濟　煙火加燈會大玩雙跨年

▲今（13）日開始旅客入境改採「0+7」新制度，台北101大樓也摩拳擦掌、打造高樓經濟，煙火加燈會大玩雙跨年。（圖／台北101提供）
▲今（13）日開始旅客入境改採「0+7」新制度，台北101大樓也摩拳擦掌、打造高樓經濟，煙火加燈會大玩雙跨年。（圖／台北101提供）

記者許家禎／台北報導

2022-10-13 10:30:00

國境全面解封，今（13）日開始旅客入境改採「0+7」新制度，百貨業者躍躍欲試，而台北101大樓也摩拳擦掌，其中會議中心將改版升級搬到88樓，屆時將是全亞洲最高的國際會議中心，成為高端品牌做活動的首選。而36樓則規劃做為辦公空間出租，預料將吸引不少國際品牌詢問承租。至於這次跨年煙火秀將結合台灣燈會，燈網架設將從12月初一路展演到明年2月元宵節結束，相關煙火動畫與「全台最高燈會秀」等相關細節，預計12月初對外公開。

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今日起旅客入境改採「0+7」新制度，除了不用居家檢疫，若沒有相關症狀，民眾也可搭乘大眾運輸工具。台北101大樓為迎接觀光客，規劃打造高樓經濟！首先是36樓的會議中心將搬到88樓，預計明（2023）年初亮相，屆時將是全亞洲最高的國際會議中心，座位數約150到200個，將成為高端品牌商做活動的指標。

台北101營運長劉家豪表示，台北101大樓國際級指標性地位不言可喻，即將重新開幕的國際會議中心「Space 88」主要針對高端市場做展演、會議、法說會或是品牌活動，同時間也將引進國際級氛圍的咖啡廳，另外因為鄰近台北101高樓層的著名餐飲，因此國際會議中心若能搭配高樓層餐飲，將成為獨一無二的會展空間與服務。

而原本的36樓則因為國際會議中心移到88樓而空出，台北101擬規劃將這個完整的空間做為辦公空間出租，由於信義區商辦幾乎已經飽和，因此釋出的空間預計將吸引不少國際品牌詢問與承租。

至於餐飲部分，饗賓集團今年初取得台北101的86樓空間，宣布將打造全台最高價的Buffet，預計最快明年初營運。另外，據了解，85樓的隨意鳥地方則有重新裝潢的計畫。捌伍添第在疫情期間僅開放六、七成的座位用來練兵，預料國門開放後，也將投入全部心力。

時序進入第四季，很快的又到年底跨年，由於台北101跨年煙火是台灣最具國際指標的公益活動，這次台北101難掩興奮的心情，表示這是時隔3年再度迎來觀光客，再加上2023年台灣燈會在台北國父紀念館，台北101也將參與成為「最高的燈」，因此這次燈網全換新，但仍是全世界密度最高的燈網，也更能抗水氣。

劉家豪指出，這次燈網架設將從12月初到跨年，並一直延續到明年2月燈會結束，要以「雙跨年」的規格迎接國內外的觀光客。由於有煙火又有燈會，因此這次邀請了經驗豐富、有各方領域專家的總導演團隊，負責動畫、雷射燈光與相關燈光設計，整個跨年表演至少5分鐘，並持續朝永續、環保的方向走。

至於煙火贊助商，據了解，金融業、電信業與觀光局都將參與，而其他品牌商也正在洽詢中，由於這次燈網架設時間長、近3個月，且不同以往輪播方式，將轉為「品牌日」來行銷，相信將讓贊助廠商更有感，台北101大樓歡迎有興趣的廠商與之聯繫。

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