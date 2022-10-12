全國第一批電動公車台南交車 15輛年底前陸續上路服務

鴻華 Model T 首批量產車今（ 12 ）在台南交車，府城客運公司購置了 15 輛，將於年底前陸續上線服務，配置於台南市市區公車 6 、 11 、 15 等路線。

我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市長黃偉哲表示，台南市有策略地推動低碳淨零工作，交通部門更全力配合國家「 2030 年市區公車全面電動化」政策，不但早在 101 年就率全國之先通過「低碳城市自治條例」，除了爭取交通部公路總局補助之外，市府亦額外加碼補助業者購買電動公車，自 109 年起原則不再補助公車業者購買柴油車。

▲電動公車採用電子廣角照後鏡，儀錶板也全部電子化（圖／記者林怡孜攝，2022,10,12）

交通局長王銘德表示，本批電動公車採用鴻海集團旗下鴻華先進研發製造的「 Model T 」，先前已有 1 輛 Model T 在市區公車 5 路、 2 路試營運，科技造型和質感內裝獲得好評。這次 15 輛交付府城客運營運，使台南不但成為 Model T 首批量產車交付的城市，也是 Model T 數量最多的城市。

王銘德指出，為了鼓勵客運業者汰換電動公車，市府積極輔導客運業者向交通部及環保署爭取補助，本次 15 輛車共獲得中央補助約 5,000 萬元，並依據低碳城市自治條例，每輛車最高可由市府加碼補助 150 萬元。本次 15 輛 Model T 電動公車預計配置於市區公車 6 路、 11 路、 15 路，行經台南市東、南、北、中西、安平、安南、永康、仁德各區，沿線行經奇美醫院、成大醫院、台南醫院、嘉南療養院等大型區域醫院；同時串聯台南火車站、南紡購物中心、新光三越、小西門、花園夜市、美術館 2 館、台江文化中心等重要節點及觀光景點，涵蓋了生活、就醫、觀光等需求，歡迎民眾多多體驗利用。