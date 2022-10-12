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新光三越信義週年慶掀「美妝容量戰」　1元兌1點可換PS5

▲新光三越週年慶信義新天地10/20(四)接棒登場，每年賣爆的美妝保養挑戰CP值天花板，超過百萬特惠組開打「容量戰」。消費回饋1元兌1點，滿千送千點，靠點數就能換到PS5、iPhone 14、iPad Air 5與日本美型家電BALMUDA等豪禮；扣100點再抽獎價值186萬的賓士GLA180百萬名車。（圖／記者蕭涵云攝）
▲新光三越週年慶信義新天地10/20(四)接棒登場，每年賣爆的美妝保養挑戰CP值天花板，超過百萬特惠組開打「容量戰」。消費回饋1元兌1點，滿千送千點，靠點數就能換到PS5、iPhone 14、iPad Air 5與日本美型家電BALMUDA等豪禮；扣100點再抽獎價值186萬的賓士GLA180百萬名車。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-10-12 21:44:24

新光三越週年慶首波台北南西等6店，上週喜迎業績8%高成長；10/20(四)接棒登場的信義新天地，首重每年賣爆的美妝保養，直接挑戰CP值天花板、祭出「大滿罐」優惠，超過百萬特惠組開打「容量戰」。消費回饋1元兌1點，滿千送千點，靠點數就能換到PS5、iPhone 14、iPad Air 5與美型家電等豪禮，只要扣100點就能抽獎價值186萬的賓士GLA180百萬名車。

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新光三越台北信義新天地週年慶於10/20(四)開跑，包括10大全台首家旗艦店在內、將有175家話題新櫃首次參戰。針對消費者每年週年慶必搶的美妝保養，據業者觀察這兩年消費趨勢，發現大容量、買正送正的組合、或優惠組贈送相同品類最受青睞，為此直接挑戰CP值天花板，祭出「大滿罐」優惠買1送10再加1！聯手131家專櫃集結超過百萬特惠組開打「容量戰」，尤其首四日眾多低於五折對半砍的超狂優惠排隊也要搶，還有頂級保養品也是趁週年慶入手最划算。

明星商品「LANCOME嫰亮雙星賦活組」賦活露50ml＋粹晶露50ml再送10ml粹晶露10罐，特價3,942元達49折，換算下來每ml不到20元，而且扣skm points 2000點還能再送安瓶4ml。「KIEHL'S保濕霜發燒限定組」2罐保濕霜125ml＋10罐7m，特價4,770元（原價9,600元），換算成每ml只要15元，等於打了5折，也還能參加滿2000元送2000點回饋。

尤其近來爆紅的原子少年Ozone林佳辰、 黃文廷將於10/22(六)空降信義，擔任雅詩蘭黛一日店長，消費滿額還可享「合照體驗」；同日還有演員林柏宏也擔任meeth一日店長，和大家近距離接觸。

看好首波週年慶業績成長超過五成的香氛，業者關注到尤其「高端訂製香水」實力不容小覷，擁有超過32家香水品牌的信義新天地，新開「法國嬌蘭藝術沙龍香氛藝廊」期間限定店及「迪奧香氛世家」，可望滿足今年香水客單價較以往成長1成以上的香迷需求。

目前最夯的還有A11新進駐的「CASETiFY Studio」全台首家品牌概念店，9月底開幕至今仍隨時可見長長人龍排隊，搶不到開幕優惠沒關係，週年慶期間回收任一品牌手機殼還能享85折優惠。另一側狂吸公仔迷的「POP MART」台北首店，現場展有高達70公分的「100% Mega Space Molly」，週年慶期間販售POP CAR第二代，消費即贈果凍貼。

新光三越台北信義新天地週年慶還推出數位新服務，打造團購服務「齊享購」搶開團商機，skm online主推高爾夫球、美型運動兩大旗艦館，超過百家品牌、萬件商品，揪團達門檻還能再享折扣；獨家雲端快閃店首四日還有滿千送點活動。

民眾最在乎的消費回饋部分，1元兌1點，滿千送千點。化妝品單筆滿2,000元送2,000點skm points，全館累計5,000元送5,000點skm points，名品／大家電／法雅客／[i]Store單筆滿10,000元送5,000點skm points；「首五日skm pay限定」／大家電／法雅客／[i]Store單筆滿10,000元送10,000點skm points。靠點數就能換到PS5、iPhone 14、iPad Air 5、Dyson，與日本美型家電BALMUDA等豪禮，只要扣100點就能抽獎價值186萬的賓士GLA180百萬名車。在首波週年慶開跑數日就被搶兌一空的BALMUDA，讓信義新天地也已緊急追加數量應戰。

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▲新光三越週年慶首波喜迎業績8%高成長後，將由信義新天地10/20(四)接棒登場，信心滿滿。（圖／記者蕭涵云攝）
▲新光三越週年慶首波喜迎業績8%高成長後，將由信義新天地10/20(四)接棒登場，信心滿滿。（圖／記者蕭涵云攝）
▲超過百萬特惠組祭出「大滿罐」優惠買1送10再加1，開打「容量戰」挑戰CP值天花板。（圖／記者蕭涵云攝）
▲超過百萬特惠組祭出「大滿罐」優惠買1送10再加1，開打「容量戰」挑戰CP值天花板。（圖／記者蕭涵云攝）
▲新進駐「CASETiFY Studio」全台首家品牌概念店，天天大排隊。週年慶期間回收任一品牌手機殼可享85折優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲新進駐「CASETiFY Studio」全台首家品牌概念店，天天大排隊。週年慶期間回收任一品牌手機殼可享85折優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲新光三越信義週年慶消費回饋1元兌1點，滿千送千點，靠點數就能換到PS5、iPhone 14、iPad Air 5與美型家電等豪禮，扣100點再抽價值186萬的賓士GLA180百萬名車。（圖／記者蕭涵云攝）
▲新光三越信義週年慶消費回饋1元兌1點，滿千送千點，靠點數就能換到PS5、iPhone 14、iPad Air 5與美型家電等豪禮，扣100點再抽價值186萬的賓士GLA180百萬名車。（圖／記者蕭涵云攝）

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