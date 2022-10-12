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藥放冰箱不會壞？　藥師：「錯置藥品」恐變質、降療效

藥放冰箱不會壞？　藥師：「錯置藥品」恐變質、降療效
藥放冰箱不會壞？　藥師：「錯置藥品」恐變質、降療效

健康醫療網

2022-10-12 20:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】不安全的用藥，是醫療照護傷害事件發生的主要原因之一，為響應建構病人安全，臺北醫學大學新國民醫院推出「病人安全週」，在民眾候診區展開用藥安全宣導，提供現場民眾用藥諮詢，讓民眾了解如何讓自己在用藥過程中，獲得最大的安全。

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服用特定藥物者　禁吃柚子、葡萄柚

雖然中秋佳節剛過，但是許多民眾家中仍有尚未消化完的柚子，新國民藥師特別叮嚀，有服用降血脂、降血壓、鎮靜安眠藥、免疫抑制劑和抗癲癇等藥物的病人，務必留意藥袋標示，是否有提到服藥期間不能吃葡萄柚。

因為柚子與葡萄柚具有抑制特定藥物代謝的成分，交互作用影響的時間超過一天，可能會增加特定藥物的濃度，和提高發生副作用的機會，所以在整個服藥期間都不能吃柚子/葡萄柚。

服藥搭配白開水　水量不可過少

不僅如此，北醫新國民醫院藥師也提醒，不要用牛奶、茶、果汁、咖啡、酒搭配服藥，以避免影響藥物的效果。除非有特別註明可以搭配其他液體，否則白開水才是唯一正解；且配藥的水量也不能過少，尤其是長輩的吞嚥功能退化，若是只喝一兩口水配藥，藥物有可能會附著在食道上，對食道造成傷害。

藥品保存看仿單　有疑慮可詢問醫師

另外，藥品的保存也是大有學問，千萬不要認為所有的藥品，只要放在冰箱都可以延長保存期限。冰箱對藥品造成的溫溼度變化，其實不利於藥品保存。所以除非藥品有特別註明放在冰箱冷藏，否則都應存放於室內陰涼乾燥處。

更重要的是藥罐內附的棉花和乾燥劑，在藥品開封後應立即丟棄，避免吸附空氣中的水氣，影響藥品品質。

遵從醫囑守護健康　勿信來路不明藥物

北醫新國民藥師再次呼籲，要學會對自己的健康負責，用藥時應知道藥品的藥名、用途、用法、服用多久，以及是否有特別的副作用或注意事項，更不應擅自更改藥量、用藥次數和間隔時間。同時不要輕信具有神奇療效的藥品或是購買來路不明、沒有衛生福利部許可證字號的藥品，用藥應交給專業的醫師與藥師來判斷，使用上才有保障。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55374

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