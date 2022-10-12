每分鐘就有1人因酒精死亡！　調查：青少年取得酒近7成來自家人

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依據國民健康署110年青少年健康行為調查結果，國中生曾經飲酒率為49.7%，較107年52.2%降低；而高中職生為72.8%，較108年72.4%上升。過去30天內飲酒率，國中生為14.1%，較107年14.5%降低；而高中職生為30.6%，較108年28.6%上升。其中，過去30天內，有喝酒的日子中，通常一天喝1杯以上的比率，國中生為63.3%，較107年64.7%降低；而高中職生為76.3%，較108年75.8%上升。
分析通常取得酒的方式，國中生以「爸媽、兄弟姊妹或其他家人」（占64.7%）為主，其次為「我從商店或攤位買的」（占10.4%）；高中職生則以「我從商店或攤位買的」（占40.3%）為主，其次為「爸媽、兄弟姊妹或其他家人」（占32.2%），「同學或朋友給我的」（占10.6%）。
青少年開始飲酒 成年後增加對酒精依賴與身心健康影響
青少年的大腦特別容易受到酒精的影響，若年輕就開始飲酒，較易發生有心理健康和神經認知問題，且可能持續到成年。而且，年輕人過量飲酒通常會出現健康傷害或危險行為，如：酒精中毒、暴力行為、發生事故等。
研究指出，在14歲之前開始飲酒的人對酒精依賴性為20歲以後開始飲酒者的4倍。與成人相比，青少年對酒精有特殊的反應，且容易有暴飲的行為。
遠離酒精或拒絕飲酒 對發育有正向幫助
國民健康署吳昭軍署長表示，飲酒的年齡越小，越會增加成年後的危險行為或酒精相關疾病的風險，因此呼籲青少年應避免或停止飲酒，並儘可能不飲酒或延後飲酒的年齡，選擇以茶水代酒，不出入可能出現飲酒的聚會場合，或改以其他娛樂或運動等方式，達到自我管理避免飲酒，保護自身健康的權益。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55376
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