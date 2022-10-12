2022城市論壇5「不動產業激發優質城市的經濟命脈」

由台南市不動產開發商業同業公會、台南市大台南不動產開發商業同業公會，以及台南市建築經營協會共同舉辦的「 2022 城市論壇系列」今天來到第 5 場，此次議題以「不動產業激發優質城市的經濟命脈」為主題，透過創新商業模式示範以及整體性深入淺出的概念講題，來展現關於經濟與城市的發展。

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主持人台南經發局局長陳凱凌表示，他自己是是建築系畢業，相信不動產業絕對是產業的龍頭。尤其台 南在縣市合併、南科進駐之後，已經從古都變成科技新城，台南升格後總投資金額達到 2.5 兆，近兩年投資維持 3000 億元。 台南市營建業產 值 占總產 值 比率約從 4.26% 成長到 5.22% ，成長約1 % ，但同時期的高雄成長則約 0.7% 。 過去以來台南市的營建工程產業產 值 每年穩定成長來到 1603 億元，近兩年的年成長約 200 億元，比過去成長幅度大。 營建帶來了地方蓬勃，大家應該支持營建業的發展。

引言人為台南市議員陳昆和，他同時也是台南市不動產開發商業同業公會名譽理事長。陳昆和表示，不動產業在經濟發展扮演什麼位置和角色，這是很重要的思考，希望公務人員能多參與實務的活動。他認為優質城市的條件，公務人員也占了很大的因素。就像南科的科技產業與建築產業來到台南時，政府機關應該多思考如何協助與參與。

今日主講人之一為晶英酒店總經理李靖文，她說，晶英不是像傳統的飯店經營，而是重視ＥＳＧ精神的永續與文化，她覺得永續這件事情必須成為一個 Bussiness Model ，可以傳達的是一個清楚的理念，秉持與地方共好共榮，創造無形資產的生活演繹。她希望建構一個平台，幫助在地的小型品牌、在地傳統的產業，把台南最好的帶到世界。

另外一位主講人為東海大學財經系教授王凱立，在美國念資訊科學的王凱立，某一天晚上經濟系的老師電腦出了問題，他去幫忙協助處理之後，因緣際會下念了經濟學博士。王凱立表示，人生就是這麼奇妙，他用數學建模型、資訊科學寫程式，然後用不同的角度去分析了經濟。

王凱立又說，台南了文化底蘊之外，還有科技的創新。沒有人想過會遇到世紀疫情， 大家不能再用過去的經驗談去看未來，他認為每個人都一定有關鍵的那天，但不能拘泥於過去的認知。成功，一定要做細緻的思維，富貴才能穩中求。

▲今日現場聽眾提問不斷，氣氛相當熱烈（圖／記者林怡孜攝，2022,10,12）