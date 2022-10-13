段純貞牛肉麵今起限3天買1送1 新推「老火鍋麻辣」口味
氣溫驟降，熱呼呼的麵食讓人食指大動，主打川味濃郁湯頭的段純貞牛肉麵又添力作！主打嗆辣海陸滋味的「老火鍋麻辣」系列新上市，今（13）日起至10/15限3天買1送1寵愛饕客；大阪王將餃子也同步推出「麻辣」系列新品麵食，還以燒滾的石鍋上桌，吃到最後都熱燙過癮，同樣也有買1送1優惠。
段純貞牛肉麵以四川風味的濃郁紅燒湯頭、與自製豆瓣酒釀滷水打響名號，將牛油搭配花椒等多種辛香料炒製後，加上牛骨熬煮出微辣麻香的紅燒湯頭，最受饕客喜愛；碗裡的配料也不馬虎，小火燉滷2小時的軟嫩牛腱、膠質滑Q的牛筋、還有爽彈脆口的牛肚，「一牛三吃」的三寶麵更是必點首選。除了各式麵食，自製豆瓣酒釀滷水也超受歡迎，入味的滷蛋、百頁豆腐、米血糕等現切滷味，不管來段純貞吃什麼，幾乎人人桌上必點一大盤滷水搭配，還常常比主食更快賣完，足見人氣之旺。
秋冬季節，段純貞牛肉麵新開發嗆辣海陸滋味的「老火鍋麻辣」系列，在深受老饕喜愛的老火鍋湯底，加入大紅袍、花椒等辛香料，經8小時熬煮出嗆麻而鮮辣的滋味。除了搭配新鮮魚肉與蛤蠣的「老火鍋麻辣水煮魚麵」，還再加入超嫩牛五花大啖「老火鍋麻辣水煮雙享麵」，醇辣上桌，由經典燉雞麵熱銷升級的「蛤蠣燉雞麵」，吃得到整隻雞腿還有鮮味帶殼蛤蠣。10/13～10/15限3天「新品系列買1送1」，包括老火鍋麻辣水煮魚麵、老火鍋麻辣水煮雙享麵、蛤蠣燉雞麵、段式乾拌麵通通買一送一，（每店限量10份）。
大阪王將除了招牌元祖燒餃子，也提供不少日式中華料理，因應轉涼天氣推出麻辣麵食新品，「石鍋豚骨麻辣拉麵」以特調麻辣醬搭配豚骨湯底，再以蔬菜的清甜溫潤辣感，成為獨特日式口味。還有將炸洋蔥絲裹上特調辣醬搭配出「麻辣Q拌麵」及炙燒系列炒飯一起新上市。10/13～10/15限3天「新品系列買一送一」，包括石鍋豚骨麻辣拉麵、麻辣Q拌麵、炙燒牛肉五目炒飯、炙燒豬肉五目炒飯通通買1送1，（每店限量10份）。
另外，源自日本九州博多的一風堂拉麵，也慶祝37週年感謝祭全台16家店舖一起推出雙重優惠，10/14(五)一風堂全台店舖內用可享「白丸元味／博多豚骨」拉麵買1送1，（限前100組，限內用）；10/16(日)一風堂全台店舖點購任1碗拉麵，即贈「獨家37週年紀念木筷乙組」，（限內用；數量有限，贈完為止）。