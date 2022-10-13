「泰晤士世界大學排名」台大退步74名　將加強國際合作

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台灣方面，今年有43所大專校院進入世界排名，數量創歷史新高，其中以國立台灣大學排名187為最高，也是唯一進入前200名的台灣學府，其次是中國醫藥大學、台北醫學大學、亞洲大學、清華大學、陽明交通大學、成功大學、台灣科技大學、雲林科技大學、中山大學。
台大近10年來於THE最優異排名為2021年，排名第97，2022年排行第113名略為下降，今年排名大幅退步74名。
台大表示，THE排名5大指標中，台大在許多項目的客觀數字實際值比去年進步，但主觀互評分數，如「教學聲望」與「研究聲望」卻下降許多。
台大指出，以教學指標為例，得分為50.2分（較去年下降5.6分），略低於世界頂標50.4分，分數下降主因為「教學聲望」分數下降16.9分，但其他細項指標包括「平均每師博士學位授與數」、「平均每師機構收入」、「生師比」則有上升。「研究」指標得分為55.5分（下降9.2分），超過世界頂標的55.2分，分析細項，「研究聲望」分數下降15.7分，「平均每師論文數」微幅下降、「平均每師研究收入」則是上升。
其他指標還包括，來自業界研究收入指標得分75.1分（下降0.3分），超過世界頂標的64分；論文引用指標為60.1分（下降4.7分），但事實上THE評比以領域加權引用影響力（FWCI），台大的FWCI仍有小幅度進步；國際化指標為47.2分（提升0.3分），名次卻微幅下降，但台大的「國際合著論文比例」仍穩定成長，顯示教師研究實力獲國際學術社群肯定。
台大表示，從評比中可以窺知，主觀互評分數下降許多，顯示台大須砥礪自我進步，步伐還得更大、更快，才能在競爭激烈的國際大學排名評比中保持領先。台大會持續努力，提升教學品質、發展跨領域特色研究、強化研發創新能量、加強國際化及與研究機構的合作研究，以提高台大國際學術界的能見度與影響力。