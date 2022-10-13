NBA／Green那一拳下手重 ESPN名嘴：直接把Poole給擊暈
金州勇士隊內衝突被內部人員流出，但該影片沒有顯示的是後續的結果，ESPN名嘴Stephen A. Smith今(13)日爆料指出，事情比人們想像的還要嚴重，Draymond Green那一拳力道很重，直接將Jordan Poole給擊暈(Knock Out)了。
「有人告訴我Poole被擊暈了，這就是那一拳的嚴重程度。」Smith在ESPN節目上如此說道，若上述說法屬實，這也就說明了為什麼在影片中沒有看到Poole起身反擊。
「Green的那一拳幾乎是把Poole給KO了，當他沖向對方並揮出右拳後，他的身體也壓了過去，這讓Poole無法再站起來。有人告訴我Poole被打暈了，那一拳的傷害就是這麼大。」
如果真是如此，這也就說明了為何此前的報導指出Poole仍還未原諒Green，且許多知情的前球員都認為勇士球團只罰錢、沒禁賽的懲處太輕了。這一拳確實可能摧毀勇士經營多年的化學效應。
Steve Kerr表示這是他進入勇士以來「遭遇過的最嚴重危機」，同時稱Poole和Green已經有過溝通，兩人的關係的修復也得到實質的進展。