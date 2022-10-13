專訪／落地扎根逾20年　「基隆紳士」蔡適應要回報市民

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蔡適應一向被外界認為是溫柔的紳士，就連重砲駁斥競選對手的不實攻擊時都顯得有些違和。雖然是職業軍人出身，但看起來並沒有嚴肅剛硬的氣質，相反地，他的笑容總是帶著濃濃的斯文書卷氣。
基隆市政府6月舉辦城市博覽會，在國門廣場展出知名雕塑家朱銘的《紳士》系列作品，廣受好評。後來，基隆市政府再度與朱銘美術館合作，《紳士》系列作品重返國門廣場，從10月7日起展出一年。而蔡適應也和基隆市長林右昌一起和《紳士》雕塑合照，彼此的氣質相疊交映。
儘管被形容是斯文紳士，多年來的兵戎歷練，將蔡適應的內在雕塑得踏實剛毅。與出身集團世家的對手相比，蔡適應的身家財產遠遠不及，記者問，是否擔憂個人特質在選舉中吃虧？他想都沒想就表示，「我的特質就是很認真、很穩健」，不會擔心被拿來與對手做比較。
談起從政、參選的經歷，蔡適應說，人生有很多並不是自己能夠決定的事，「我學生時代家境不是很好」，所以只能半工半讀，後來也選擇當職業軍人，退伍後有幸到時任立委的王拓服務處擔任主任，從此，他的人生與基隆結下不解之緣。
他坦言，在擔任立委助理8年的時間裡，遇到很多好朋友很熱情，「他們願意提攜沒有背景、家產不豐富的我」，所以他能在第一次選舉就獲得市民支持，這就是基隆可貴的地方，她是一個讓年輕人有機會的進步城市，「而我就是最好的例子」。
公職是市民賦予的責任，是市民給予的禮物，「我要努力回報」，蔡適應說，這座城市就像母親一樣，但競選對手好像把其當成吸血的地方、賺錢的工具，「這是我與對手最大的不同，且這信念從27歲至今都沒有改變」。
訪談結束後，蔡適應帶記者走上東岸停車場的觀景台上拍照，搭手扶梯的過程中，他熱切地介紹東岸停車場的前世今生，訴說城市8年來的改變，不時有錯身而過的民眾見到蔡適應都感到驚喜，他向記者說聲抱歉，轉身熱切地向市民問好，再度化身溫柔紳士，且散發出希望基隆更好的眼神。