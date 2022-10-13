CFO專訪／重新擦亮「打線王」招牌　東山：野輔支援到位

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之前在Machi曾打出很出色的表現，隨隊一起拿到了夏季賽冠軍，並且取得了世界賽資格；不過去年在JTeam表現卻略有下滑，Mission坦言去年確實和隊伍的風格比較不搭，雙方並未能產生最好的化學效應。
「在J Team時，可能我和打野在搭配上沒有那麼合適，所以沒有打出理想的輸出佔比。」Mission受訪時這樣說，同時也透露自己之所以會選擇CFO，隊伍的向性也是當時很重要的考量。
關於這一點，隊上打野選手Gemini也表示自己的風格就是比較積極主動一些，這剛好Rest以及Mission的打線方式相輔相成，讓他們可以在線上發揮所長、取得足夠的經濟優勢，這樣在團戰時自然就能打出理想的內容。
「這支戰隊(CFO)對我來說，就是會讓每個選手去做他們擅長的事，我很喜歡這一點。我覺得我和Rest的打法比較像，就是需要吃資源以及需要隊友支援，因此有Gemini和Koala當野輔，會打得比較舒服一些。」Mission認為每支戰隊的風格不同，相比前東家，CFO會讓他多拿自己的絕活英雄以及選擇更適合自己的打法。加上輔助、打野和上路過去都配合過，彼此之間有默契，因此能產生良好的化學效應。
CFO在春季賽未能取得MSI的資格，但夏季賽就迅速磨合到最佳狀態，在季後賽先後擊敗前任王者PSG以及BYG，拿下冠軍和世界賽門票。這樣的蛻變讓眾人驚豔，Mission透露這和隊內良好的溝通有關，當然版本也給了一些幫助。
「在夏季賽的例行賽時，我們找到了最適合團隊的打法，然後去做了一個總結，把優勢在強化——包括選角以及打法風格——在季後賽前達成了一致。其實我在春季賽的打法野差不多，不過夏季賽版本更吃對線，所以這個版本會比較適合我一些。」Mission表示，在夏季賽像阿祈爾這種中路發育型英雄強勢起來，自己打得比較順手，當然像是阿璃、賽勒斯這些角色他也能使用，就是看當時情形來選用。
今年PSG在夏季賽找來了號稱「聯賽史上最強韓援」的Gori，而他也的確打出了驚人的宰制力。但在和CFO的系列賽，他卻遭到了限制，成為兩隊勝負的分野。外界普遍認為PSG隊內的溝通問題，是導致Gori才華無法完全施展的原因，對此Mission也分享了自己的看法。
「Gori給對手最大壓力的應該就是他的對線，真的蠻厲害的。然後，他有一個特點，就是團戰雖然打得很激進，但又不太會死，可以打出成噸的輸出。」Mission接著分析說，「但他有一個問題，就是打野和他之間的配合不好、或者是說打野跟不上他的節奏，這變成說他有點難以發揮。這也可以說是我們對上PSG的優勢吧，就是我對線雖然沒有贏他，但可以透過野輔的幫忙，打得比較順一些，從而取得優勢。」
身為加入職業已經9年的老將，Mission也會留意一些後進選手的打法，並且從中去學習、精進。以這一季來說，他特別點名稱讚MFT的中路選手Hong2 (許永宏)的表現很不錯，讓自己印象深刻，「他的對線還不錯，和一些比較新的中路選手不一樣，他會一直給你壓力，不管是打Gori、還是打我，他都沒有輸。」
目前東山生涯已經披上過10 隊不同戰隊的戰袍了，包括：TPA、MSE、HKE、FB、HKA、AHQ、MCX、GRX、JT、CFO，完全可說是一名「電競浪人」。他也笑說目前在中信戰隊裡待得很舒服，特別是和Koala、Gemeni和Rest等朋友一起為目標努力，感到非常開心，因此當然有意願長久留在此。但他也表示，這方面的事不取決於自己，就是盡量在場上打出好表現來回報粉絲。