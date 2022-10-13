PLG／「17直播」冠名贊助　鋼鐵人換戰袍重新出發

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高雄鋼鐵人今日下午舉辦開季記者會公布全新LOGO，象徵熱情的紅色做為球隊主色，以扛起地球的男人「阿特拉斯」為設計發想，意味著高雄鋼鐵人將支撐起整座城市，牛角象徵堅韌精實的手臂，扛起重責大任，人人都可戴上屬於自己的牛角鋼盔，丟去冰冷的盔甲，蛻變炙熱鋼鐵，每位雄親都是代表高雄的鋼鐵戰士。
高雄鋼鐵人成軍第二年，全新賽季将穿著兩款全新球衣出賽，主場球衣「淬煉」款代表新生代員經過長期的煉讓技術更加進化，創造無限可能球衣「炙焰紅」款，代表來自南方的熱情，球衣上的線也意味速度與力量的爆發。
2022-23P.LEAGUE+高雄鋼鐵人的主場開幕戰將於11月27日在主場館登場，球隊也在記者會上宣布了新賽季主题周及票務規劃，上半季將推出四檔主题活動，分別為代表高雄的「South Strong Steelers」城市主題活動、「WISH BE STEELERS」聖誕周、「鋼鐵雄心」軍事主題周及「Happy牛Year」新年主題活動。
鋼鐵人也同步公告年度季票規劃，位於場邊鄰近球員的「鋼鐵搖滾A區」售價為69,900元，限量60組，除享有全場最佳視野位置外，另享有週邊商品8折優惠，其中，多款Woden聯名的「露營椅」、「多能收納箱」等季票會員限定商品「只送不賣」。