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PLG／「17直播」冠名贊助　鋼鐵人換戰袍重新出發

▲高雄鋼鐵人在記者會上正式宣布亞洲最大直播平台「17直播」在新賽季將冠名贊助合作，以「高雄17直播鋼鐵人」嶄新隊名在P.LEAGUE+聯盟出賽。（圖／黃建霖攝）
▲高雄鋼鐵人在記者會上正式宣布亞洲最大直播平台「17直播」在新賽季將冠名贊助合作，以「高雄17直播鋼鐵人」嶄新隊名在P.LEAGUE+聯盟出賽。（圖／黃建霖攝）

記者黃建霖/台北報導

2022-10-13 14:30:05

高雄鋼鐵人新賽季更換戰袍重新出發，去年剛成軍的經過一年的四處征戰，在季後進行戰力補強，今(13)日舉辦開季記者會暨贊助冠名儀式，公布全新LOGO與主視覺，全隊球員身穿全新戰袍，喊出「South Steeler」的口號，代表深耕南台灣的高雄鋼鐵人將持續茁壯永不服輸，展現「正港高雄雄親」的鋼鐵精神。

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高雄鋼鐵人在記者會上正式宣布亞洲最大直播平台「17直播」在新賽季將冠名贊助合作，以「高雄17直播鋼鐵人」嶄新隊名在P.LEAGUE+聯盟出賽。17直播表示，將結合職業運動賽事與新世代直播體驗，策劃令人驚喜的線上及線下活動，帶給球迷與平台用戶不同的觀賽感受。

高雄鋼鐵人今日下午舉辦開季記者會公布全新LOGO，象徵熱情的紅色做為球隊主色，以扛起地球的男人「阿特拉斯」為設計發想，意味著高雄鋼鐵人將支撐起整座城市，牛角象徵堅韌精實的手臂，扛起重責大任，人人都可戴上屬於自己的牛角鋼盔，丟去冰冷的盔甲，蛻變炙熱鋼鐵，每位雄親都是代表高雄的鋼鐵戰士。

高雄鋼鐵人成軍第二年，全新賽季将穿著兩款全新球衣出賽，主場球衣「淬煉」款代表新生代員經過長期的煉讓技術更加進化，創造無限可能球衣「炙焰紅」款，代表來自南方的熱情，球衣上的線也意味速度與力量的爆發。

2022-23P.LEAGUE+高雄鋼鐵人的主場開幕戰將於11月27日在主場館登場，球隊也在記者會上宣布了新賽季主题周及票務規劃，上半季將推出四檔主题活動，分別為代表高雄的「South Strong Steelers」城市主題活動、「WISH BE STEELERS」聖誕周、「鋼鐵雄心」軍事主題周及「Happy牛Year」新年主題活動。

鋼鐵人也同步公告年度季票規劃，位於場邊鄰近球員的「鋼鐵搖滾A區」售價為69,900元，限量60組，除享有全場最佳視野位置外，另享有週邊商品8折優惠，其中，多款Woden聯名的「露營椅」、「多能收納箱」等季票會員限定商品「只送不賣」。

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