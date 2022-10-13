特企／《薑餅人王國》x BTS世紀相遇　雙強更新正式上線

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BTS餅乾的類型是在原有的射擊型、爆破型、突擊型等分類之外，新增了一種「BTS型」，由7位成員(RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, Jung Kook)親自錄音，讓BTS餅乾更加真實生動；與現有餅乾們一樣，BTS餅乾可以在《薑餅人王國》內徘徊奔跑、與裝飾互動、清除障礙物、進行生產活動或是搭乘熱氣球探險，也可以參與如世界探險、友誼戰、競技場、公會討伐戰等一般戰鬥，讓玩家與粉絲們能更全面地享受這次合作。
此次更新中，化身BTS餅乾的成員們，為了王國的餅乾們舉辦了演唱會，新增BTS合作限定的演唱會主題任務「節奏關卡」與「戰鬥關卡」。
「節奏關卡」是添加節奏遊戲要素，使用BTS實際收錄的6首歌曲來進行遊戲的新活動關卡，只能使用BTS餅乾進入，包含「節奏跑模式」與「演出模式」兩種玩法：「節奏跑模式」是以跑酷遊戲方式進行，邊奔跑邊避開障礙物，同時取得本次合作限定扭蛋代幣「Army Bomb」；「演出模式」則是要配合歌曲副歌部分，點擊由畫面上方往下移動的音符。
「戰鬥關卡」共包含12個關卡，讓王國餅乾們和BTS餅乾同心協力，與妨礙演唱會進行的壞餅乾們進行戰鬥。
為了豐富玩家與粉絲們的遊戲體驗，此次合作準備了許多特別內容：
BTS餅乾服裝— 3款服裝主題系列(▲Butter ▲MIC Drop ▲Permission to Dance) 共21種服裝，讓玩家與粉絲們體驗7名BTS成員在MV裡的真實造型。
BTS保母車— 在BTS保母車裡，能透過BTS圖鑑確認持有的BTS餅乾、服裝、裝飾等，特點是當BTS餅乾成長時，就能增加保母車內的裝飾，或讓車內空間升級。
BTS裝飾— 有「照片裝飾」和「一般裝飾」兩種：「照片裝飾」是當BTS餅乾達到5星時，會出現共8張拍立得形式的實拍照片卡，當完整蒐集到BTS成員7名的拍立得照片卡後，就會自動獲得最後1張— 相框型式的團體照；「一般裝飾」則是在遊戲中完成任務時，會像復活節彩蛋一樣突然出現，希望為遊戲增添趣味性。
Army Bomb任務— 透過王國內各項活動及BTS餅乾的成長，可獲得還原實際應援棒模樣的遊戲內合作限定扭蛋代幣「Army Bomb」，用以獲得BTS餅乾。
集章活動— 透過設置合作專用裝飾，或是讓特定BTS餅乾和裝飾互動來收集，集章完成後，將可獲得「裝載美好回憶的紫色舞台」裝飾，能看到BTS餅乾登台跳舞的模樣。
BTS王國故事— 進行「節奏關卡」的蒐集門票活動，可以一窺BTS成員們所想像的餅乾王國故事。
拍攝個人專屬的BTS簽名照
同時，配合本次合作，官方特別推出能讓粉絲感到驚喜的 IG / FB 拍照濾鏡，只要瀏覽特效庫，搜尋「BTSxCookieRunKingdom」就能盡情與自己最喜歡的BTS餅乾合影，並附有成員的簽名，能永久收藏作為紀念。