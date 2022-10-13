連任已定？七中全會為20大鋪路　全肯定習近平「功績」

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從中國官媒所發表的會議公報來看，習近平與中央書記處書記王滬寧在會中分別就報告討論稿及黨章修正案做了說明，顯示出二十大報告及黨章修正案分別由習近平及其親信王滬寧親自操刀。
公報指出，會議同時決定，中國共產黨第20次全國代表大會（中共二十大）將於16日在北京召開。
另外公報中還寫道，全會充分肯定自十九屆六中全會以來中央政治局的工作，並且對習近平第2個5年總書記任期的治績，給予高度評價，指出習近平5年來「有效應對嚴峻複雜的國際形勢和接踵而至的巨大風險挑戰」，取得「重大成就」。
全會也在總結自十九大以來5年內的工作，並且「一致認為」這5年是「極不尋常、極不平凡」的5年，並且細數5年來「以習近平同志為核心的黨中央」所達到的成就。這其中包括「打贏脫貧攻堅戰，完成全面建成小康社會的歷史任務」、「開展抗擊新冠肺炎疫情，最大限度保護了人民生命安全和身體健康」。
另外針對台灣與香港議題，則稱黨中央「堅持一個中國原則和『九二共識』，展示了維護國家主權和領土完整、反對台獨的堅強決心和強大能力」、「落實「愛國者治港」原則，香港局勢實現由亂到治的重大轉折」。
七中全會公報明確提及，「確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位」及「確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」的「兩個確立」說法，指出這反映了全黨全軍全國各族人民「共同心願」，對新時代黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義。
公報進一步指出，「全黨要深刻領悟『兩個確立』的決定性意義」，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，更加緊密地團結在「以習近平同志為核心的黨中央」周圍，全面貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」。從會議公報的相關敘述，「兩個確立」、「兩個維護」將依習近平規劃寫入黨章，進一步鞏固其繼續掌權的政治基礎。
七中全會也被視為二十大的預備會議。今年二十大除了揭曉習近平是否會連任之外，誰能「入常」成為新一屆常委也是一個關注重點。雖然對於中國政局接下來的發展，目前仍存在許多分析以及傳言，不過時政觀察人士王赫表示，從會議公報看，習近平連任大局已定，但局面雖已控制住，卻也暴露出兩個問題。
王赫表示，第一個問題便是中共政局全部僵死，不僅國際，連國內都覺得中共繼續搞下去局面越來越糟。「習近平在台上再搞五年，中國就永遠超不過美國了。中國的經濟前景已經普遍地被看衰。大家都認為中共已經完蛋了。」
第二個問題則是中國版的「819事件」可能正在醞釀當中，819事件指的是1991年，前蘇聯高層強硬派針對戈巴契夫發動的政變。雖然現在表面看上去風平浪靜，其實是危機四伏，中共的左派或者別的政治勢力，很可能正在等機會把習近平搞下台。