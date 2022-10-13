特企／遠百週年慶回饋18%　寵愛自己盡興買

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百貨服飾累計滿5,000元送500元、滿50,000元再加送800元，首12日新竹大遠百、遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北國際精品單筆1萬元送1,000元，台中大遠百國際精品單筆1萬元送500元、精品服飾指定櫃位單筆滿1萬元送1,000元。
大家電指定專櫃單筆1萬元送1,000元。遠百信義A13、高雄大遠百大家電指定專櫃單筆1萬元送1,100元，保健器材指定專櫃、小家電單筆5,000元送600元。
HAPPY GO好康連莊
週年慶首四日使用HAPPY GO PAY單筆消費滿額，點數享10倍送。HAPPY GO卡友點點成金紅利回饋，檔期期間本人親持HAPPY GO卡加身分證件，200點贈100元紅利券，依此類推，點數越多換越多喔。
銀行回饋不手軟
14大銀行聯手出擊全館單筆5,500元分6期送200元、10,000元送400元，11大指定銀行刷數位3C(含APPLE、MUJI)單筆1萬元分6期送500元，看好疫情後猛爆性消費，週年慶促銷大手筆回饋高達18%！
板橋大遠百看好精名品輕奢商機，推出遠銀卡獨家加碼優惠，週慶期間在1、2樓國際精名品單筆刷滿5萬元分6期再加送1,000元、滿10萬元再加送2,000元。
數位新模式加碼
週年慶第一波首12日遠百APP會員加碼，女男童裝當日單筆滿8,000元再加送300元，買越多送越多，女裝贈出在男童裝、家用單筆消費每滿1,000元時抵用，男童裝贈出在女裝、女用品單筆消費每滿1,000元時抵用。
另外，線上新客也要拉進來！遠百週年慶期間週週有樓管開播，百貨網紅、人氣櫃哥櫃姐帶逛系列分享購物撇步與週年慶主打必買商品，把握週年慶最撒糖優惠黃金期，並在直播中推出限時限量優惠商品，觀看直播還可參加抽獎活動，預計將帶動兩成線上新客潮。
新竹大遠百回饋APP會員再加碼，週年慶第一波家用、小家電當日單筆滿15,000元送200元十足券，童裝、婦嬰當日單筆滿12,000元送250元十足抵用券。
台南大遠百10月27日~30日持遠百會員APP全館當日累計滿5,000元加送500元餐飲大禮包，內含多家餐廳抵用券(隨機贈送)，活動期間每人每卡限換一份，配合專櫃有木火牛排、古拉爵、涮乃葉、瓦城、香草工坊、豆腐村、金大尉。
分公司加碼
遠百信義A13週年慶預購10月13日(四)開跑，VACHERON CONSTANTIN、EMPORIO ARMANI、Simone Rocha新櫃登場，吸睛指數破表。