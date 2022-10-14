秋冬保養新選擇　韓系醫美受青睞！

韓流風靡了無數台灣民眾，從韓劇、Kpop到韓系美妝只要跟韓國搭上邊，消費者好感度馬上激升。在許多網紅、YouTuber的介紹下，韓國先進的醫美技術也逐漸獲得台灣消費者的肯定與喜愛。秋季保養品大戰開打之際，有消費者開始把部分保養預算轉投資在醫美上，希望能達到有效率的保養。其中，在韓國擁有高市佔率且源自美國、韓國研製的肉毒桿菌素深受韓妞喜愛，在這波秋冬的醫美保養戰成為高詢問度的醫美療程。
隨著保養觀念的進步，近年台灣民眾對於醫美的接受度越來越高，尤其像是雷射光療、肉毒桿菌素等療程。因為價格門檻相對親民與低侵入感而深受愛美人士歡迎。藝群醫美診所王正坤醫師表示，肉毒桿菌素的原理是利用肉毒桿菌分泌並純化萃取的蛋白質，抑制神經末梢來達到暫時性的放鬆肌肉、使肌膚平滑來治療皺紋，如抬頭紋、皺眉紋、魚尾紋、皺鼻紋等臉部動態皺紋，並延緩細紋產生，療程不需動刀，幾乎沒有恢復期，因此詢問度一直都不錯。而台灣有來自美國、英國、德國與韓國不同國家的多款品牌，消費者的治療感受跟產品訴求略有差異，尤其以近期上市源自美國、韓國大廠研製的肉毒桿菌素更成為台灣愛美女性2022年醫美保養的新選擇。
今年新引進台灣的肉毒桿菌素，其實在韓國已經上市長達17年，同時也在 2018年獲韓國醫師投票認可為深受喜愛的肉毒產品，其高知名度可見一斑；王正坤醫師表示，這次除了在台灣獲衛福部核准上市，全球也已有將近40個國家核准，多年來累積不少臨床文獻數據。
人氣頗高的藝人熊熊也大方分享，體驗風靡韓國的肉毒桿菌素療程，術後給予正面評價：「隔天起床就有緊緊的感覺，拍照不只臉部線條明顯，臉型更精緻了，效果快速且自然，連朋友也好奇她到底做了什麼。」王正坤醫師進一步指出，使用源自美國、韓國研製的肉毒桿菌素，療程後很快就會開始感受到差異，在門診上，消費者對於最終成效跟持久性都有相當高的滿意度。
最後，王正坤醫師也提醒愛美民眾，雖然肉毒療程臨床上副作用並不常見，但懷孕、哺乳中及對肉毒桿菌素過敏者應避免使用；施打後的4小時內避免躺臥的姿勢，約3~5日內就會開始有感。坊間醫美亂象頻傳，為保障自身的權利，民眾在施打前務必經由醫師專業的評估，尋求合法輸入正貨產品的醫療院所且產品上有全中文產品標籤，才能追求美麗同時保障安全。