啦啦隊女神「爆乳電臀片」曝光！扭腰羞喊：炸到不能呼吸
中華職棒球隊樂天桃猿，9日、10日特地舉辦「辣酷甜趴」主題日來回饋球迷，啦啦隊女孩們也卯足全力，盡情在舞台上揮灑。其中，一名啦啦隊女孩倪暄，就在IG上分享她心目中最炸的一段舞蹈畫面，結果一身爆乳裝扮，再搭配性感的扭腰電臀，立刻獲得上萬人朝聖按讚。
倪暄在IG上PO文分享，「辣蜜一代目，送上最炸的一段，簡直不能呼吸那種！」可以看見，倪暄穿著一身火辣爆乳裝扮，再搭配一件若隱若現的洞洞裝，盡情扭腰擺臀，不斷對著球迷放電，無論節奏快慢，她都能成功駕馭，展現超強舞技，後面甚至還來了一段高速電臀，整段表演都讓人看了相當過癮。
影片曝光後，立刻吸引1.2萬人朝聖按讚，大家紛紛留言，「姊我窒息了」、「看得好害羞哦」、「太美了…被倪炸的很開心！」、「OMG！我突然流鼻血」、「洞洞裝好辣喔！」、「我不行了，快點幫我叫救護車。」
事實上，倪暄19歲就加入Lamigo Girls啦啦隊（樂天女孩前身），與曉帆、沐研、慧慧、曲羿都是「辣蜜一代目」的始祖成員，外表有如仙女般的她，今年9月還曾入圍美國電影網站TC Candler的全球百大美女之一。（編輯：詹鎰睿）