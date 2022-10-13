2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

特企／韋禮安演藝高峰秘訣　桂格5X人蔘放膽翻轉世界！

▲韋禮安透漏「桂格5X B群人蔘濃縮精華飲」是他創作與演出提振精神的秘訣。（圖／品牌提供）
▲韋禮安透漏「桂格5X B群人蔘濃縮精華飲」是他創作與演出提振精神的秘訣。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-10-13 18:43:36

金曲創作才子韋禮安演唱會才剛圓滿落幕和發行全新專輯，近日接連又宣布結婚喜訊，更成為桂格5X人蔘系列全新代言人，人生成就一次解鎖。分享自己近期在忙碌之餘，隨時都會飲用桂格5X B群人蔘濃縮飲，讓他能即時充電好精神、提高創作專注力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
韋禮安在這次桂格全新電視廣告「放膽翻轉世界 節奏由我」中，詮釋出年輕人放膽追逐理想的堅持和衝勁，並回想自己雖然頂著名校光環，踏進演藝圈，一路上仍堅持著掌握自己的節奏，持續開啟無限的可能，才從選秀菜鳥到成為金曲創作才子。韋禮安鼓勵年輕人在追逐目標的過程中，也必須有著好精神和專注力，才能持續前進。現在他有著5X B群人蔘陪伴，使他能繼續推動能量向前，再次迎戰下一個演藝高峰！

韋禮安演藝再「蔘」高峰　透露讓創作、演出持續專注的秘密配方

韋禮安今年再次創造演藝事業高峰，上月睽違七年重回的小巨蛋演唱會，一連安排31首曲目，展現收放自如的演唱功力，整場幾乎不斷電的賣力演出，經典歌曲讓歌迷一飽耳福，更趁勝追擊，於同月發行睽違二年的全新華語創作專輯《明天再見》！韋禮安坦言同時籌備攻蛋演唱會和全新專輯絕對是一大挑戰，但為帶給粉絲最高品質的演出和音樂作品，則是加倍努力讓身體保持不斷電。

韋禮安更透漏，近期受邀成為桂格5X人蔘系列代言人，讓他能在這段忙碌的籌備期，可以隨身輕巧攜帶著「桂格5X B群人蔘濃縮精華飲」，表演和創作時都能隨時方便補給，這就是讓他在台上、台下保持好精神的秘訣。「桂格5X B群人蔘濃縮精華飲」可以快速補充能量，讓他在創作中活化專注力，也能保有源源不絕的演出精力，展現絕佳狀態，也期許自己與桂格能激盪出更多的創作靈感。

30分鐘快速補充能量、6小時好精神不斷電

桂格5X人蔘系列今年加入新力軍「5X B群人蔘濃縮精華飲」，同時添加「完整B群+人蔘濃縮精華」雙重成分，讓年輕人在工作、日常生活中提振精神、隨時補給能量。

根據百位消費者試用調查，飲用「桂格5X B群人蔘濃縮精華飲」15ml就能在30分鐘內快速補充能量，並且長達6小時維持好精神*，雙重補給快速驅動精氣神。「桂格5X B群人蔘濃縮精華飲」含有獨家設計的提振精神三角配方 : 精胺酸能加速能量補充、完整B群和可可多酚**幫助調節生理機能，提升專注力、最後加入5倍人蔘精華和Q10，既可補氣又能幫助能量生成。「桂格5X B群人蔘濃縮精華飲」小分子好吸收，為你帶來源源不絕的好精神。

帶著「桂格5X B群人蔘濃縮精華飲」就彷彿帶著高速行動電源出門，隨飲即戰就像手機啟動過程，從快速開機、運轉到長效電力，讓你的身體隨時保持即戰力，精采生活整天不斷電！

韋禮安婚後首度露面！求婚細節曝　甜蜜喊話願太太快一點

韋禮安甜娶圈外女友　3原因決定給承諾　

快訊／韋禮安結婚了！霸氣寵妻「不想偷偷摸摸」

韋禮安、黃筱雯跨界代言蔡司鏡片　提升年輕人用眼專注力

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀