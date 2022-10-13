特企／韋禮安演藝高峰秘訣　桂格5X人蔘放膽翻轉世界！

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韋禮安演藝再「蔘」高峰 透露讓創作、演出持續專注的秘密配方
韋禮安今年再次創造演藝事業高峰，上月睽違七年重回的小巨蛋演唱會，一連安排31首曲目，展現收放自如的演唱功力，整場幾乎不斷電的賣力演出，經典歌曲讓歌迷一飽耳福，更趁勝追擊，於同月發行睽違二年的全新華語創作專輯《明天再見》！韋禮安坦言同時籌備攻蛋演唱會和全新專輯絕對是一大挑戰，但為帶給粉絲最高品質的演出和音樂作品，則是加倍努力讓身體保持不斷電。
韋禮安更透漏，近期受邀成為桂格5X人蔘系列代言人，讓他能在這段忙碌的籌備期，可以隨身輕巧攜帶著「桂格5X B群人蔘濃縮精華飲」，表演和創作時都能隨時方便補給，這就是讓他在台上、台下保持好精神的秘訣。「桂格5X B群人蔘濃縮精華飲」可以快速補充能量，讓他在創作中活化專注力，也能保有源源不絕的演出精力，展現絕佳狀態，也期許自己與桂格能激盪出更多的創作靈感。
30分鐘快速補充能量、6小時好精神不斷電
桂格5X人蔘系列今年加入新力軍「5X B群人蔘濃縮精華飲」，同時添加「完整B群+人蔘濃縮精華」雙重成分，讓年輕人在工作、日常生活中提振精神、隨時補給能量。
根據百位消費者試用調查，飲用「桂格5X B群人蔘濃縮精華飲」15ml就能在30分鐘內快速補充能量，並且長達6小時維持好精神*，雙重補給快速驅動精氣神。「桂格5X B群人蔘濃縮精華飲」含有獨家設計的提振精神三角配方 : 精胺酸能加速能量補充、完整B群和可可多酚**幫助調節生理機能，提升專注力、最後加入5倍人蔘精華和Q10，既可補氣又能幫助能量生成。「桂格5X B群人蔘濃縮精華飲」小分子好吸收，為你帶來源源不絕的好精神。
帶著「桂格5X B群人蔘濃縮精華飲」就彷彿帶著高速行動電源出門，隨飲即戰就像手機啟動過程，從快速開機、運轉到長效電力，讓你的身體隨時保持即戰力，精采生活整天不斷電！