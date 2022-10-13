拜託侯友宜約束 林佳龍：失敗後站起來才是正面教育態度
民進黨新北市長候選人林佳龍今（13）日傍晚在市議員陳永福、市議員候選人陳乃瑜陪同下，到新店區建國黃昏市場進行掃街拜票。對於以「侯家軍」稱呼的新北市議員候選人利用公車廣告進行負面宣傳，林佳龍受訪時再次強調，對於對手新北市長侯友宜受訪稱尊重侯家軍這些作為感到相當訝異也失望，表示許多人都是失敗後再站起來，應該給予鼓勵，才是正面的教育態度；指出過去選舉中也遭到對手以公車廣告惡意攻擊，當時自己的小孩因為年紀小看到遭塗黑的公車廣告，也曾感到疑惑詢問，其實對孩子是負面教育，所以要拜託侯市長勸勸侯家軍，不要再讓負面廣告出現在公車上。
林佳龍受訪時表示，選舉可以多提出政見來爭取服務人民的機會，負面攻擊特別是人身攻擊是錯誤的示範，提出自己在公車廣告上提出正面訴求，包括為65歲以上長輩補助裝假牙、青年成家基金10萬元、興建社會住宅2萬戶等，都是表達希望為市民服務的政見，但同樣是公車廣告對手卻作為負面攻擊。
林佳龍進一步指出，對侯市長在受訪時稱尊重侯家軍這些作為感到相當訝異也失望，這顯示侯陣營否定一個人曾經失敗，再爭取服務的機會，應該是要開放讓選民來做決定，同樣如果一個人失敗就不能夠再次爭取成功的機會，是一種價值觀的偏差，更不是一種教育的態度，也不是對人的尊重；強調很多人都在失敗中汲取成功的養分，一個偉大的城市也歡迎人才來爭取服務的機會，許多人都是失敗後再站起來，應該給予鼓勵，才是正面的教育態度，以鼓勵來爭取市民的支持，才是台灣民主深化的重要進步。
對於對手陣營指林佳龍包下上千台公車，要讓他們「一車難求」。林佳龍也回應說，團隊經費有限，在最後兩個月才開始有廣告，也因為看板很難租借，公車廣告相對方便，因此租借的部分有幾百輛公車在大台北行駛，但過去擔任交通部長，理解到大台北公車約有三四千輛以上，不太可能「一車難求」。