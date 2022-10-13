李國毅被女兒磨掉不耐煩　升格爸爸1年蒼老了

李國毅今（13）日出席愛盲基金會公益活動，當新手爸爸後，他才發現：「原來我也可以這麼有耐性，完全沒有不耐煩過。」他提及女兒很乖，親子兩方都在互相學習中。小孩就像「龍捲風」，所到之處「我們跟在後面收拾」，李國毅和太太共同分工，但自認小孩比較黏媽媽，相對老婆比較辛苦。
李國毅出現在電視上，小孩發現時會手舞足蹈，太太喜歡錄下影片，讓他眼神充滿父愛，直呼：「超可愛的！」他提及近期第一次嘗試反派角色，緊接又有長劇集開拍，自己非常期待，面對人生進階，自爆有問題時會求助「學長」們，例如好友小煜、楊銘威等，「他們給我很多心理建設，果然是過來人，非常有用，講解不同時期爸爸會面臨的心境轉折。」
李國毅女兒從之前半夜每2小時就醒哭，進步到可以睡到4、5小時了，越來越好，他非常開心，希望女兒一直進步下去，讓父母不會那麼累，也感慨這一年來他跟太太都自覺蒼老不少，果真養兒方知父母恩。被問到平時常下廚嗎。他笑說：「現在有了小孩，顧小孩都來不及，現在都叫外送。」
李國毅呼籲民眾響應愛盲募款，記者會上他和75歲的視障左伯伯一起包水餃，看到左伯伯努力學習、練習的精神，讓他非常感動。也意外觸動李國毅憶起上月過世的好友，李國毅表示，他的好友因病逐步邁向失明，最後病故，在陪伴的過程中，他效法愛盲的服務精神，用引導的方式鼓勵好友，而不是幫他把所有的事都做好。