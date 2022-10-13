中職／台鋼回饋基層　井端弘和與李來發相見歡

台鋼雄鷹與高雄市政府運動發展局、高雄市政府教育局、中華職業棒球大聯盟攜手回饋高雄在地基層棒球運動，地方棒球振興計劃首站前進高苑工商，台鋼雄鷹客座內野守備教練日籍井端弘和，帶著陣中捕手邱邦、內野手黃秉揚、外野手孫易伸來到高苑工商，統籌教練林振賢也到場，共同為地方基層棒球盡心力。





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邱邦、黃秉揚都是高苑工商校友，一走進球場，許多高中點滴湧上心頭，共同回憶就是球場旁飲料販賣機，不過兩人笑說，現在許多品項已與當時不同；孫易伸則表示，開始秋訓之後有許多收穫，今天擔任指導角色，有把秋訓所學傳承給學弟，讓他們嘗試更多元訓練方式。



