全聯週年慶瘋了！天天抽「整單免費」 12%回饋金輕鬆賺
「PXGo!全聯線上購」為歡慶達成200萬會員里程碑目標，從10/14至10/27盛大推出線上獨家優惠，只要下單消費，不限金額天天抽幸運兒「整單免費」，若是沒有中獎也別傷心，每週五六日滿額最高可獲12% 福利點回饋，送好送滿不手軟。除此之外，beanfun!橘子支付搭配百貨週年慶，10月推出五大百貨通路單筆最高享20％回饋，同樣買越多送越多。
「PXGo!全聯線上購」會員人數突破200萬大關，自10/14至10/27推出獨家活動，只要在活動期間內下單，不限金額可參加抽獎，有機會獲得「整單免費」（回饋等值福利點），天天抽出1位幸運兒，整個活動期間一共14名可享優惠。
沒中獎也不需要難過，只要於每週五六日加碼單筆消費滿額，即可依照不同門檻級別享福利點數回饋，銅星級滿1,000元共贈500點（=最高5%）、銀星級滿1,500元共贈1,200點（=最高8%）、金星級滿2,500元共贈3,000點（=最高12%），買越多回饋越多。
除了全聯週年慶優惠外，beanfun!橘子支付回饋用戶不手軟，10月推出百貨享樂慶，10/3～10/31於五大指定百貨通路，微風百貨、Miramar美麗華百樂園、三創生活園區、iFG遠雄廣場、Global Mall環球購物中心，消費單筆可享15％回饋，美食街消費單筆最高享20%回饋，消費別忘用APP支付，輕鬆賺進零用金。