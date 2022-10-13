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孔曉振甜曬婚戒！手戴奢華百萬對錶　40萬人湧入祝福

▲孔曉振在紐約祕婚，低調曬出手上的婚戒。（圖／翻攝自孔曉振IG）
▲孔曉振在紐約祕婚，低調曬出手上的婚戒。（圖／翻攝自孔曉振IG）

記者江芷稜/綜合報導

2022-10-13 20:21:102022-10-13 20:34:21

42歲「韓劇女王」孔曉振與小10歲的韓裔美籍歌手凱文吳（Kevin Oh）交往2年決定步上紅毯，選在男方家人所在的美國紐約舉辦非公開婚禮，兩人為保護隱私，沒有公布婚紗照，只在社群平台露出婚紗、婚戒部分畫面，向粉絲傳遞喜訊，開心寫道：「JUST MARRIED（剛結婚）！」兩人身上飾品都是她代言的精品品牌伯爵（PIAGET），光是一隻手錶就要價近百元台幣，相當奢華！

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▲孔曉振上購物頻道叫賣。（圖／megabox.plusm YouTube）
▲孔曉振有韓劇女王之稱，每次演出都能炒高收視率。（圖／megabox.plusm YouTube）
▲孔曉振（右）8月宣布要和男友Kevin結婚。（圖／孔曉振、Kevin　IG）
▲孔曉振（右）8月宣布要和男友Kevin結婚。（圖／孔曉振、Kevin　IG）
曾經在多部韓劇扮演新娘，披上美麗婚紗，孔曉振這次婚禮賣足關子，先是在IG秀出薄透婚紗照，隱約露出一雙纖細的美腿，旁邊則放著一雙運動鞋，宣告準備換裝、晉升人妻的好心情，今早這對新人又甜曬手上戴著婚戒的照片，每只婚戒價值約7萬多元，手腕上戴的則是一支價值近百萬元的伯爵（PIAGET）手錶，和老公成雙成對展示幸福，網友被幸福氣氛感染，近40萬人湧入孔曉振IG按讚祝福，紛紛留言「恭喜」、「一定要幸福喔」、「可以貼出婚禮照嗎？」

▲孔曉振的白紗露出一雙纖細長腿。（圖／翻攝自孔曉振IG）
▲孔曉振的白紗露出一雙纖細長腿。（圖／翻攝自孔曉振IG）
▲孔曉振甜曬手上婚戒、手錶。（圖／翻攝自孔曉振IG）
▲孔曉振甜曬手上婚戒、手錶。（圖／翻攝自孔曉振IG）
▲凱文吳透露即將發行新專輯，和粉絲見面。（圖／翻攝自孔曉振IG）
▲凱文吳透露即將發行新專輯，和粉絲見面。（圖／翻攝自凱文吳IG）
畫面裡的新郎凱文吳，露出微笑的唇，似乎牽起孔曉振的手親吻，非常甜蜜。他娶回美嬌妻後在IG宣布新喜訊，貼出拿著樂譜的帥照，上面寫著「See you soon-K（很快就能見面）」，預告很快就有音樂創作誕生，11月將推出新專輯。

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