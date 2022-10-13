孔曉振甜曬婚戒！手戴奢華百萬對錶 40萬人湧入祝福
42歲「韓劇女王」孔曉振與小10歲的韓裔美籍歌手凱文吳（Kevin Oh）交往2年決定步上紅毯，選在男方家人所在的美國紐約舉辦非公開婚禮，兩人為保護隱私，沒有公布婚紗照，只在社群平台露出婚紗、婚戒部分畫面，向粉絲傳遞喜訊，開心寫道：「JUST MARRIED（剛結婚）！」兩人身上飾品都是她代言的精品品牌伯爵（PIAGET），光是一隻手錶就要價近百元台幣，相當奢華！
曾經在多部韓劇扮演新娘，披上美麗婚紗，孔曉振這次婚禮賣足關子，先是在IG秀出薄透婚紗照，隱約露出一雙纖細的美腿，旁邊則放著一雙運動鞋，宣告準備換裝、晉升人妻的好心情，今早這對新人又甜曬手上戴著婚戒的照片，每只婚戒價值約7萬多元，手腕上戴的則是一支價值近百萬元的伯爵（PIAGET）手錶，和老公成雙成對展示幸福，網友被幸福氣氛感染，近40萬人湧入孔曉振IG按讚祝福，紛紛留言「恭喜」、「一定要幸福喔」、「可以貼出婚禮照嗎？」
畫面裡的新郎凱文吳，露出微笑的唇，似乎牽起孔曉振的手親吻，非常甜蜜。他娶回美嬌妻後在IG宣布新喜訊，貼出拿著樂譜的帥照，上面寫著「See you soon-K（很快就能見面）」，預告很快就有音樂創作誕生，11月將推出新專輯。