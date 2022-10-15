獨／洪榮宏曝寵嫩妻絕招　小鄧麗君只要他這樣做就消氣

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為了開唱，洪榮宏特別注重喉嚨的保養，由於自身有胃食道逆流的問題，會連帶影響聲音的狀況，「最近有開始在運動，讓身體抵抗力更好，也有計畫練肌肉，每天都會走到7000步，也會做瑜伽、仰臥起坐。」
眾所皆知，洪榮宏與太太「小鄧麗君」張瀞云如膠似漆，談到兩人碰上衝突怎麼辦，他笑說：「盡量不吵架，會用開玩笑的方式去溝通。」更直言已經學會了先道歉，會以抱抱、牽手哄愛妻，「男生是家裡的頭，要營造這個氣氛。」
洪榮宏也以自身經歷分享維持婚姻的方法，「婚姻是需要經營的，即使再忙，也要約會一下，帶她去吃好吃的，走一走、去旅遊，信仰也很重要，有時候常常在鬧彆扭的時候，很快就轉過去了。」張瀞云也甜蜜補充：「我生氣的時候，大哥幫我禱告氣就消了。」
此外，與余天一家有著好交情的洪榮宏，提起與余天相識的過程，「他（余天）跟我爸爸交情很好，余天都叫我爸爸老師，交情一直到現在。」余天的女兒余苑綺在8月時過世，洪榮宏與余苑綺也認識許久，他透露曾與余苑綺聊天，「這個小孩很有才華，心地很好，她（生前）寫了一段禱告文給她爸媽看，上面寫『原諒孩子不孝，不能陪你們到老』。」他也感慨的說，如今余苑綺已經卸掉痛苦了。