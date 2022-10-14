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4縣市大雨特報！桑卡颱風估今生成　提防共伴效應致災雨

▲中央氣象局表示，今（14）日受東北季風影響，，迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島有降雨機會，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率。（圖／記者葉政勳攝）
▲中央氣象局表示，今（14）日受東北季風影響，，迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島有降雨機會，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率。（圖／記者葉政勳攝）

編輯中心/綜合報導

2022-10-14 06:40:56

中央氣象局表示，今（14）日受東北季風影響，，迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島有降雨機會，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區下雨時間較長，有局部大雨發生的機率，氣象局針對台北市、新北市、基隆市與宜蘭縣發布大雨特報，新竹以南地區維持多雲到晴，溫度方面，各地夜晚清晨低溫約22至24度，白天高溫在桃園以北及宜蘭約24、25度，竹苗及花蓮26至29度，中南部及臺東可以來到30至32度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸請留意溫度的變化。

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▲氣象局針對台北市、新北市、基隆市與宜蘭縣發布大雨特報。（圖／氣象局）
▲氣象局針對台北市、新北市、基隆市與宜蘭縣發布大雨特報。（圖／氣象局）
位於南海的熱帶性低氣壓，有發展為輕度颱風的趨勢，未來往中南半島前進，對臺灣天氣沒有直接影響。週末至下週一南方低壓雲系北移，水氣逐漸增加，下週一水氣最多，桃園以北、東半部地區及恆春半島並有局部大雨或豪雨發生的機率。

▲位於南海的熱帶性低氣壓，有發展為輕度颱風的趨勢，未來往中南半島前進，對臺灣天氣沒有直接影響。（圖／氣象局）
▲位於南海的熱帶性低氣壓，有發展為輕度颱風的趨勢，未來往中南半島前進，對臺灣天氣沒有直接影響。（圖／氣象局）
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄撰文表示，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日迎風面水氣漸增，桃園以北及東半部有局部雨，新竹有局部短暫雨的機率，中南部多雲時晴；北台仍偏涼，中南部日夜溫差大。各地區氣溫：北部20至27度，中部21至34度，南部21至34度，東部19至32度。

吳德榮指出，明熱帶系統外圍水氣影響，北部及東半部降雨增大，中南部山區有局部短暫雨。下週日、一因「共伴效應」北部、東半部應防「致災性」的大量降雨，其他地區亦有局部雨；下週一起冷空氣南下，北台轉濕冷。下週二北部、東半部仍有明顯降雨，中南部降雨停歇，北台濕冷，中南部早晚偏冷，平地最低氣溫將降至16度左右。下週三、四天氣漸趨好轉，迎風面仍有局部短暫雨的機率，背風面晴時多雲。下週三北台偏冷，中南部早晚冷；下週四氣溫漸升，各地早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大。

至於南海上的熱帶低氣壓，吳德榮說明，有發展成輕颱的趨勢，但無侵台疑慮。不過關島西方海面的熱帶擾動，仍在發展中，最新歐、美模式系集模擬顯示，下週日、一最靠近台灣。其模擬路徑大多通過巴士海峽，之後略微北偏、再轉西南進入南海。其與東北季風的「共伴效應」將為北部、東半部帶來「致災性」的大量降雨。模式模擬路徑仍存在略偏北接近台灣或略偏南接近呂宋島的「不確定性」，應密切觀察。（編輯：倪浩軒）

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