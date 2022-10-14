竹北e化從政見開始 鄭朝方推網頁版政見公報

竹北市長候選人鄭朝方推出網頁版的政見公報（https://zhubei2022.com/）即日起上線，他表示，竹北是一座科技城市，e化不是口號，就從他的政見公報做起！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 鄭朝方表示，科技是便民，不是擾民，輕輕按一個連結，他的政見在電腦、手機上就一目了然，現在除傳統的紙本選舉公報會送到選民家外，他更率先推出e化版政見公報網頁，讓選民想看隨時都可以看。鄭朝方在這個網頁版政見公報中提出進化竹北的「五項力量」，分別為科技力、建設力、永續力、教育力、文化力，其中科技力的部分，就是要用科技力量來達到市政便民的目標，包括建構竹北便民e化系統，提升公共服務的效率；升級市管停車空間，繳費入場都e化；公設維護管理系統化，讓市容及公共空間不再當機。鄭朝方表示，歡迎大家用熟悉慣用的LINE分享方式，把他的網頁版政見公報傳給親朋好友，好讓更多人認識他及了解他的政見，他也會繼續努力，讓竹北超進化！《新烏龍院》釋小龍正妹老婆曝光！網友一看：難怪還俗了獨／廖老大店員穿太辣！本尊身分曝 霸氣買一送一連3天《台北女子圖鑑》她瘋狂床戰5人！網友傻眼：慾女圖鑑？美股V字大逆轉！道瓊開低走高飆漲827點 標普連6黑止步