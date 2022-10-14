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NBA／直言Poole被揍很罕見　KD：我當年的事無法類比

▲Kevin Durant。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kevin Durant。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-10-14 09:15:01

金州勇士內鬨事件成為近期NBA最受關注的焦點話題，作為曾經勇士的一員，Kevin Durant也在熱身賽前間被問及此事，他在接受ESPN採訪時直言這和當年他和Draymond Green的口角衝突不同，兩件事無法比較。

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KD當年在勇士時，也曾經在2018年和Green發生過衝突，當時在場上兩人為了最後一擊要如何處理而吵了起來，當年球隊的氛圍也受此影響，不少人也認為那是最後Durant最後離開的原因。

對於這次Green拳毆Jordan Poole一事，Durant發表自己的看法，「情況不一樣，有人臉上被打了一拳……當年的事無法與之相比。我聽人們說這種情況在NBA經常發生，但我從未見過；反而幾年前我和Draymond之間的事，一直都在聯盟中發生。所以很容易就能解決，但我不知道這次事會怎樣發展。」

Green已經和球隊及Poole道歉，勇士上下也對此事進行過多次溝通，不過球團並沒有對Green進行禁賽懲處，只有對其罰款，也引發外界的熱議。

「這件事真的很罕見，我在聯盟已經16年了，直到前幾天透過影片我才看過。你聽過Michael Jordan做過，你聽過obby Portis做過，但不是每年都發生這樣的事，真的是非常罕見的。」Durant如此說道。

Durant表示自己沒有和Green聊過此事，他認為事情看起來已經解決了，也直言這是屬於在那更衣室裡的人的事，不過由於影片曝光，成為人們茶餘飯後討論的話題，「我們都有自己的意見，但老實說，我的意見並不重要。就是這樣。」

「勇士最厲害的一點就是他們一直相信團隊的力量，相信所有人一起努力能解決問題。」Durant表示自己身為勇士曾經的一份子，相信現在隊內包括Stephen Curry及管理層Bob Myers都在為解決事情來努力。

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