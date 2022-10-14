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李遠哲批2050淨零轉型　環保署：雖艱鉅、但已行動

▲環保署強調，推動淨零排放工作早已是現在進行式，「2050淨零轉型」雖是艱鉅，但為不可推卸的集體和世代責任。（圖／台電提供）
▲環保署強調，推動淨零排放工作早已是現在進行式，「2050淨零轉型」雖是艱鉅，但為不可推卸的集體和世代責任。（圖／台電提供）

記者許若茵／台北報導

2022-10-14 10:45:07

中研院前院長李遠哲12日表示，總統蔡英文能源政策錯誤不斷。對此，環保署強調，推動淨零排放工作早已是現在進行式，「2050淨零轉型」雖是艱鉅，但為不可推卸的集體和世代責任，已將2050淨零排放目標入法，各級行政機關一定依法行政且推動落實淨零目標。

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環保署說明，蔡英文在去（2021）年地球日宣布「2050淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標」，這項宣布不但與國際齊肩，更是為下一世代生存及環境保護展開行動。國發會與環保署統籌各部會於今年3月30日發布「台灣2050淨零排放路徑」，同時細分12項關鍵戰略，各部會已據此展開公眾溝通對話。

環保署指出，在去年已提出「溫室氣體減量及管理法」修法草案，將法案名稱修正為《氣候變遷因應法》，強調溫室氣體減量與氣候變遷調適並重，並將國家長期減碳目標修改為2050年淨零排放，並納入法案中明確規範，同時引進徵收碳費制度。

環保署進一步解釋，修法草案已於今年5月11日及12日經立法院社環等6個委員會聯席審議完成初審，在《氣候變遷因應法》完成立法程序後，就能依法授權啟動徵收碳費。

環保署提到，規劃實施對象將由大到小分階段徵收，並鼓勵大企業協助小企業自願減量，以減量額度抵減碳費及提出自主減量計畫，達環保署指定目標得採優惠費率的誘因機制。

此外，為協助產業進行碳盤查工作，環保署已於今年8月至10月開辦3班期「溫室氣體盤查作業查證人員訓練班」，積極培訓超過200名查證人員，也與經濟部共同輔導協助新設查驗機構，目前已新增3家通過認證，5家認證中，期望充足國內查驗量能，另也持續協助中小企業瞭解溫室氣體排放量盤查方式，分別於6月16日、7月5日、8月29日及9月27日辦理多場次說明會及座談會。

環保署說，蔡英文在今年國慶演說重申「我們也要和世界同步，持續採取因應極端氣候的行動。今年三月，我們公布了淨零轉型的路徑圖；而《氣候變遷因應法》草案，也已經送請立法院審議。這不只是台灣對國際社會的承諾，更是我們要共同承擔的世代責任。」

環保署強調，「2050淨零轉型」雖是艱鉅，但為不可推卸的集體和世代責任，在《氣候變遷因應法》法制基礎下，各部會將落實不遺落任何人的公正轉型，為台灣永續發展建構新動能，以達成2050淨零排放路徑。

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