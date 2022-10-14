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特企／時尚狂潮再度來襲！2022白色野餐11/12點亮台北

▲源自1988年法國巴黎，邁向第五年的台北國際白色野餐活動，主辦單位璐露野生活宣布，今(2022)年11/12日，將攜手光雕影像團隊－天衍互動與ROLY投影機，以及各家品牌贊助商，以最高規格的禮儀優雅地進行「白色野餐」。（圖／品牌提供）
▲源自1988年法國巴黎，邁向第五年的台北國際白色野餐活動，主辦單位璐露野生活宣布，今(2022)年11/12日，將攜手光雕影像團隊－天衍互動與ROLY投影機，以及各家品牌贊助商，以最高規格的禮儀優雅地進行「白色野餐」。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-10-14 11:28:24

源自1988年法國巴黎，邁向第五年的台北國際白色野餐活動，因疫情於去年停辦一年，主辦單位璐露野生活10/13日宣布，今年11/12日，將攜手光雕影像團隊－天衍互動與ROLY投影機，以光雕為主題，帶領參與民眾，共同點亮台北，行銷城市之美。

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白色野餐Le Dîner en Blanc源自1988年法國巴黎，一群多年好友的聚會，因久未見面，於是相約穿白色衣服以識別。發展迄今逾30年歷史，全球近90個城市響應爭辦，在城市最具代表性的地標，以最高規格的禮儀優雅地進行「白色野餐」。

白色野餐活動之所以受到時尚圈高度激賞的主因之一，就是在基於尊重全體參與並貫徹活動精神。參與民眾要求全白服裝出席，無論鞋帽、飾品，配件（容許點綴部分金屬色配件），傳遞對於品味生活堅持的態度。

法國白色野餐台灣區發起人璐露野表示，白色野餐活動在其他國家參加者需自行攜帶桌椅、餐點及酒水，藉此體驗戶外美學與分享生活的美好，台灣也朝著這個方向努力著，目前推廣期間為讓國人能輕鬆參與，參與嘉賓都會提供簡單的茶點、酒水及豐富的紀念品，期待為大家帶來便利與歡樂。

今年的白色野餐活動以「無痕美學」為主軸，在歷經了艱辛疫情危機後，希望透過環保永續發展、數位創新等議題，為全球帶來正向的影響力。並持續宣導活動結束後將攜帶的裝飾物、酒水、食物等垃圾帶走，一起實踐無痕美學，並代表台灣的一份子，向世界展示台北最美的風景！

璐露野強調，2020年在台北流行音樂中心舉辦，創下當年全球最大規模的參與人次，成為白色野餐最盛大活動。今年11/12的活動依照法國Le Dîner en Blanc的規範，在活動正式開始前，地點絕對保密，參與者必須先在通知地點集合，再由工作人員帶領到活動會場，直到最後一刻才能獲知地點，今年也絕對會讓參加的朋友們相當驚喜，敬請期待。

此外，合作品牌包括冠名贊助商「全球探探」提供活動最大抽獎品為價值六萬元的日本雙人來回機加酒；台北國泰萬怡酒店於活動期間推出白色野餐限定住房專案； 統一時代百貨台北店期間限定「白色購物節」，詳情資訊可洽璐露野官網。

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