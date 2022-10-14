誠品生活前進東南亞　首站吉隆坡年底登場　

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誠品指出，開幕時誠品畫廊特別規劃重量級知名藝術家主題策展，與前來探索的民眾碰撞靈感。誠品生活吉隆坡期待成為台灣與馬來西亞文化交流之窗，未來將攜手更多大馬與台灣品牌，以及作家、藝術家、設計師、音樂創作人等各領域文創工作者持續共創精彩。
誠品生活13日公布設計插畫，即特別與馬來西亞知名設計品牌「本土幻想Loka Made」合作，以精緻手繪風格將誠品書店最經典的綠色提袋、鳥籠燈、各種藝文活動，以及誠品生活吉隆坡四大主題城市包含拱型紅磚牆、彩色布幔、環形天花等設計元素巧妙融入其中，並呈現馬來西亞多民族、跨文化的在地特色，展現誠品生活吉隆坡經營內容與文化交流的多元精彩與豐富。
誠品生活吉隆坡除了書區規模與誠品敦南店書店相近，蘊藏豐富書籍，四大主題城市內將匯聚台灣及馬來西亞創意設計、潮流時尚、咖啡餐飲等各種生活風格品牌，還有專為親子閱讀打造的獨主題書展，帶來靜態、動態的閱讀體驗。特別設計的文具空間涵納歐美日逾百家經典與潮流文具品牌，希望帶給東南亞民眾耳目一新的探索體驗。
誠品生活2019年首次跨出華人社會以「品牌授權」的方式至日本東京展店，成為台灣文化、觀光、設計推廣舞台。雖然開幕未久即遇疫情挑戰，但今年1-8月人流及業績皆已較去年同期成長8成，深受日本民眾喜愛。此次與創辦人祖籍金門的YTL楊忠禮集團（YTL Corporation Berhad）合作，在吉隆坡武吉免登商圈The Starhill邁出與東南亞跨文化交流的第一步，期盼能深刻融入在地、成為馬來西亞與台灣之間的文化交流之窗，也開展台灣出版與文化創意產業的全新可能。