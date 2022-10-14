2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

誠品生活前進東南亞　首站吉隆坡年底登場　

▲誠品全新創作東南亞首店「誠品生活吉隆坡」，今年底將在馬來西亞吉隆坡武吉免登商圈「The Starhill」登場。（圖／誠品生活提供）
▲誠品全新創作東南亞首店「誠品生活吉隆坡」，今年底將在馬來西亞吉隆坡武吉免登商圈「The Starhill」登場。（圖／誠品生活提供）

記者許家禎／台北報導

2022-10-14 10:59:35

繼2019年日本東京展店後，誠品生活於東南亞首家店點「誠品生活吉隆坡」即將於今年底在馬來西亞吉隆坡「金三角」武吉免登商圈The Starhill登場。該店以「探索之旅Voyage of Exploration」為定位，從義大利作家伊塔羅．卡爾維諾名著《看不見的城市》汲取靈感，打造「拱牆之城」、「漂浮之城」、「波光之城」、「永晝之城」等四大主題城市，除了有中英馬日多語系書籍及策展，也匯聚創意設計、時尚潮流、藝術展演、咖啡餐飲、手作體驗等多元內容，開幕即規劃人文講座、音樂表演等逾30場藝文活動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
誠品自2012年起，從台灣逐步拓展至香港、蘇州、東京，目前共有45個據點，誠品生活吉隆坡則是東南亞首家店點。此次邀請台灣多家品牌共同前往大馬，展現台灣新創設計能量的誠品生活文創平台expo，也將首次在大馬與東南亞民眾見面。

誠品指出，開幕時誠品畫廊特別規劃重量級知名藝術家主題策展，與前來探索的民眾碰撞靈感。誠品生活吉隆坡期待成為台灣與馬來西亞文化交流之窗，未來將攜手更多大馬與台灣品牌，以及作家、藝術家、設計師、音樂創作人等各領域文創工作者持續共創精彩。

誠品生活13日公布設計插畫，即特別與馬來西亞知名設計品牌「本土幻想Loka Made」合作，以精緻手繪風格將誠品書店最經典的綠色提袋、鳥籠燈、各種藝文活動，以及誠品生活吉隆坡四大主題城市包含拱型紅磚牆、彩色布幔、環形天花等設計元素巧妙融入其中，並呈現馬來西亞多民族、跨文化的在地特色，展現誠品生活吉隆坡經營內容與文化交流的多元精彩與豐富。

誠品生活吉隆坡除了書區規模與誠品敦南店書店相近，蘊藏豐富書籍，四大主題城市內將匯聚台灣及馬來西亞創意設計、潮流時尚、咖啡餐飲等各種生活風格品牌，還有專為親子閱讀打造的獨主題書展，帶來靜態、動態的閱讀體驗。特別設計的文具空間涵納歐美日逾百家經典與潮流文具品牌，希望帶給東南亞民眾耳目一新的探索體驗。

誠品生活2019年首次跨出華人社會以「品牌授權」的方式至日本東京展店，成為台灣文化、觀光、設計推廣舞台。雖然開幕未久即遇疫情挑戰，但今年1-8月人流及業績皆已較去年同期成長8成，深受日本民眾喜愛。此次與創辦人祖籍金門的YTL楊忠禮集團（YTL Corporation Berhad）合作，在吉隆坡武吉免登商圈The Starhill邁出與東南亞跨文化交流的第一步，期盼能深刻融入在地、成為馬來西亞與台灣之間的文化交流之窗，也開展台灣出版與文化創意產業的全新可能。

北市東區百貨推京都展！看好業績年增13%　看Q4審慎樂觀

買氣回到疫情前水準？百貨周年慶檔期業績估成長10%

百貨周慶玩「點數富翁」滿千送點　南西店目標業績年增6%

周年慶開跑！吳昕陽打氣迎賓感謝　首日6店業績上看15億

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀