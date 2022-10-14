投票前先看！修法卡關　民眾最有感：這法案「15年」沒修

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其中第一名的《菸害防制法修正草案》，更是長達15年沒有修法，被網友視為最希望能盡速三讀通過的修法案。去年臉書社團《爆料公社》也有網友發起「是否支持史上最嚴厲菸害防制法儘快通過」投票活動，引起網友們熱烈的討論，最終投票結果超過8成以上的網友支持修法案要盡快通過。也有不少立委紛紛表態希望能在今年的會期中，盡速修法通過，保障民眾權益。
立法委員陳瑩就強調，期待列為優先法案盡速朝野協商，因為在無法強制戒煙的基礎上，沒有修法納管的後果，會讓菸害控制更加困難。立委林為洲則表示，會按照程序，在開議之後來進行朝野協商，因為如果沒有合法納管，未來也擔心假菸流入市場，對民眾造成更大的危害。
不只這樣，PTT與Dcard等論壇，也有很多網友針對新興菸品的討論，提出正反意見，不過多數民眾還是希望能夠依法列管新興菸品，才不會讓菸害問題更加嚴重，吸菸者也希望能夠在合法管道買到菸品。另外，立委蔡壁如也提倡希望修正法案盡速通過，因為她認為新興菸品拖越久越氾濫，尤其是電子煙，對於校園菸害的影響，已經一年比一年嚴重。
蔡壁如也點出，不只草案該盡速通過，甚至政府應該廣泛設置吸菸區，來照顧癮君子需求，也保障不吸菸的民眾能降低受到的影響，甚至可以考慮買菸實名制等方法，來控管傳統菸品以及加熱菸品等。
蔡壁如點出，如果修法草案持續延宕不過關，拖越久新興菸品越無法可管，就會更氾濫，現在校園新興菸品的菸害已經一年比一年嚴重了，呼籲朝野協商應該要加速，納管後的菸捐，也可以為國庫帶來挹注，希望能在這個會期有好的結果。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！