陳時中專訪吐指揮官苦水 黃珊珊：不想回應他的自怨自艾
之前曾任防疫指揮官的民進黨台北市長參選人陳時中，昨（13）日接受政論節目專訪時大吐苦水，表示自己在疫情過程中被外界攻擊到滿身都是箭靶，做什麼決定都會傷害到別人；陳時中甚至直言，若是再給他一次機會，他不會接任指揮官一職，因為當時沒有料到「仇恨值居然這麼高」。對此另一名市長參選人黃珊珊則感到相當不以為然，除了直言自己一點都不想回應陳時中的自怨自艾外，也反嗆陳時中「掌握了國家最高的權力，當然要承受最大的責任，難不成之後讓你當上台北市長，你也要一直後悔嗎？」
黃珊珊今（14）日凌晨就走訪萬華魚市場與第一果菜市場，並與攤商及民眾互動。之後也隨即前往萬華的廣照宮進行參拜，並拜會地方人士。接受媒體訪問時，被問到陳時中接受電視媒體專訪時，表示「萬華是疫情破口」的說法，可能自己死前都還會有人爭論。對此黃珊珊則強調，萬華從來不是破口，而是桃園諾富特飯店造就了萬華的受害，「如果陳部長認為萬華是破口，這句話請他先收回；這句話如果他不收回，他也不用向萬華人道歉。」
黃珊珊強調，萬華人從頭到尾都是受害者，這件事情請陳時中自己先去想清楚，不要再把它當作政治事件一而再消費，「萬華現在已經很好了，請大家不要再消費萬華。」黃珊珊強調，陳時中身為政務官，本來就應該要對所作所為負責，「就像我副市長，我做的事情的決策，我會負責一輩子。」
至於針對陳時中在專訪中大吐苦水，不僅表示防疫過程中自己身上都是箭靶外，更直言如果再從來一次，他不會接任指揮官一職。對此黃珊珊則感到相當不以為然，直言自己不想回應陳時中的自怨自艾。「你掌握了國家最高的權力，當然要承受最大的責任，任何的政務官做了決定就要承擔。」黃珊珊直言，現在回來抱怨，若未來陳時中真的當上台北市長，難道什麼事情都可以後悔嗎？
黃珊珊強調，自己一點都不想知道他在想什麼。做了什麼事情自己要負責，好漢做事好漢當，「我是一個女生，我做副市長所有事情我都一肩承擔，我絕對不會說我後悔做過什麼事，我從從政到現在，我做的所有事情從來沒有後悔過。」